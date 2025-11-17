Dr. Ferreras, cirujano maxilofacial: “El frío y la humedad del invierno gallego agravan la apnea del sueño y el ronquido”

El Dr. José Ferreras, cirujano maxilofacial y director médico de las clínicas MAEX Ferreras

La llegada del invierno trae consigo un desafío añadido para quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas o trastornos del sueño. El aire frío y la humedad, tan característicos de Galicia, pueden convertirse en enemigos silenciosos del descanso nocturno. Así lo subraya el Dr. José Ferreras, cirujano maxilofacial y director médico de las clínicas MAEX Ferreras en A Coruña y Ferrol, con motivo del Día Mundial de la EPOC, que se celebra el 19 de noviembre.

El especialista recuerda que los problemas respiratorios crónicos y los trastornos del sueño mantienen una estrecha relación. Su combinación -conocida como síndrome de solapamiento u overlap- es más frecuente de lo que se cree y tiene consecuencias importantes. “El sueño se vuelve poco reparador, los niveles de oxígeno descienden durante la noche y aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar, arritmias y exacerbaciones respiratorias”, afirma el Dr. José Ferreras.

Diversos estudios indican que hasta un 65% de los pacientes con EPOC moderada o grave presentan también apnea obstructiva del sueño (AOS). Un dato que, según Ferreras, pone de relieve la necesidad de un diagnóstico precoz y un abordaje conjunto de ambas patologías para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

El invierno gallego, un contexto de riesgo

En una comunidad donde el frío y la humedad están presentes buena parte del año, los pacientes con apnea del sueño y ronquido suelen notar un empeoramiento de sus síntomas.

“El aire frío provoca broncoespasmo y congestión nasal; la humedad favorece el ronquido y las infecciones; y la calefacción reseca el ambiente e irrita las vías respiratorias. Todo ello intensifica las apneas y hace que el sueño sea menos profundo y reparador”, explica el Dr. Ferreras.

Estos efectos están respaldados por la evidencia científica: desde el ensayo aleatorizado de Värnholm–Valham, que demostró que el frío empeora la apnea, hasta estudios recientes que relacionan la alta humedad relativa con una mayor severidad del trastorno durante los meses fríos.

Impacto en el entorno y alternativas al tratamiento con CPAP

“Es un tratamiento excelente, que reduce hospitalizaciones y mejora la supervivencia. Pero a algunas personas les resulta incómodo: hace ruido, reseca la boca o molesta a la pareja. A menudo recibimos pacientes remitidos por el neumólogo porque no logran adaptarse”, apunta Ferreras.

Para estos casos, siempre que el colapso se produzca en la orofaringe y no en la vía nasal, existen alternativas como los dispositivos de avance mandibular. Estos aparatos ajustan la posición de la mandíbula para abrir la vía aérea y permitir una respiración normal durante toda la noche. “Tienen la ventaja añadida de no molestar a la pareja, algo muy valorado”, destaca el especialista.

En situaciones más severas, la cirugía ortognática puede ser la única opción eficaz. “Cuando la mandíbula está muy retraída y las apneas son graves, avanzar los huesos faciales es la única forma de corregir el colapso”, explica Ferreras. La intervención, realizada con anestesia general y 24 horas de ingreso, ofrece una mejora inmediata: “Desde el minuto uno, el paciente nota la ausencia del colapso”.

Consejos para dormir mejor en invierno

Ferreras recuerda que el entorno de descanso es clave. Entre sus recomendaciones:

- Mantener la habitación entre 19 y 21°C, con humedad moderada.

- Ventilar a diario y limpiar los filtros del aire o del equipo CPAP.

- Tratar la congestión nasal antes de dormir.

- Evitar tabaco, alcohol y sedantes, que favorecen el colapso de la vía aérea.

- Dormir de lado para reducir ronquidos y apneas leves.

- Mantener un peso saludable para disminuir la resistencia al flujo de aire.

“Dormir bien no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Los pacientes que buscan ayuda ganan en descanso, salud y también en convivencia. En muchos casos, dejar de roncar cambia por completo la vida en pareja”, concluye.