Diez cosas sobre la menstruación que no sabías

Jóvenes que participan en una iniciativa para hablar abiertamente sobre la regla.

Hace unos años, el tabú en torno a la menstruación empezó a romperse. Si antes era impensable hablar de la regla abiertamente, hace aproximadamente una década las cosas empezaron a cambiar. Se abrió una conversación pública en torno a temas como la pobreza menstrual, el IVA de los productos de higiene o las bajas por reglas dolorosas.Pero todavía seguimos sin saber muchas cosas en torno a la menstruación y al ciclo menstrual. Seguimos desconociendo datos básicos relacionados con nuestra naturaleza cíclica, las vivencias sociales en torno a la menstruación o la incidencia del dolor menstrual.

Eugenia Mindurry, responsable de Cyclo , explica la importancia de seguir divulgando en torno al ciclo en sentido amplio. “En España nos sigue faltando educación menstrual y, aunque hemos avanzado bastante en los últimos años, la regla se sigue considerando un tabú en determinados ámbitos. Las consecuencias de esa desinformación tienen que ver con el desconocimiento del propio cuerpo y de sus signos vitales más básicos. Por eso tenemos que seguir hablando de lo que ocurre en nuestros cuerpos y de los datos oficiales relacionados con la menstruación. Esto contribuye a la conversación pública, a la normalización de la regla y a que se tomen medidas para la salud de las mujeres y personas que menstrúan”, asegura.

Desde Cyclo han seleccionado diez datos interesantes relacionados con la menstruación que suelen ser desconocidos. Estos se han listado añadiendo la fuente de cada uno de ellos, y se cuenta con expertas que pueden ampliar la información sobre cualquiera de los temas.

El 20 % de las mujeres que viven en España sufren pobreza menstrual

La pobreza menstrual consiste en no poder acceder a productos de higiene menstrual, o bien no poder utilizar los que cada persona desearía por falta de recursos económicos.

(Fuente: extrapolación de datos del INE)

1 de cada 4 mujeres sintió vergüenza con la primera regla

Y el 30% de las mujeres no sabía lo que era cuando le bajó por primera vez. Además, 4 de cada 10 personas siguen asociando la menstruación con algo negativo.

(Fuente: CSIC)

El primer estudio científico de absorción con sangre humana real (no menstrual) se realizó en el año ¡2023!

Hasta entonces (hace solo dos años), se utilizaban fluidos sintéticos que simulaban sangre. Y aun utilizando sangre humana, en 2023 tampoco se consiguió que fuera menstrual.

(Fuente: BMJ Journals)

El 70% de las mujeres entre 15 y 49 años reconoce tener dolor con la menstruación

Un 45% dice usar medicación para paliarlo, algo que se incrementa entre las más jóvenes. El 37,6% presentan dificultades para hacer vida normal.

(Fuente: Sociedad Española de Contracepción (SEC))

El 70,9% de las mujeres en España tiene molestias todos o casi todos los meses

El 20 % de ellas afirma no haber recibido nunca atención ginecológica

(Fuente: Universidad de Valencia, CSIC)

La endometriosis tarda de media 8 años en diagnosticarse

Una de las enfermedades más comunes en relación con el ciclo menstrual, que implica el crecimiento anómalo del tejido del endometrio fuera del útero, produciendo dolores incapacitantes, es también una de las dolencias más desconocidas. Muchas mujeres que la padecen reconocen haber visitado numerosas consultas médicas hasta que dieron con el diagnóstico.

(Fuente: Ministerio de Sanidad)

Un 60,3% de las mujeres han tenido dificultades económicas para acceder a productos menstruales y un 82,5% se han visto en la necesidad de comprar productos menstruales más baratos por dificultades económicas

En línea con el dato anterior, la pobreza menstrual afecta tanto a la falta de acceso como a la elección de un producto u otro.

(Fuente: Emakunde, con datos para Euskadi)

España suspende en educación menstrual

Está demostrado que muchas niñas y adolescentes tienen su primera regla sin haber recibido una formación correcta en torno a su ciclo menstrual.

(Fuente: estudio de equidad menstrual del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol))

Los tampones contienen metales tóxicos como plomo, arsénico y cadmio

Un análisis de la Universidad de Berkeley entre varias marcas comerciales demostró la presencia de metales tóxicos en tampones de uso común.

(Fuente: Universidad de Berkeley)

La menstruación y los ciclos lunares no están relacionados, y tampoco se sincroniza entre mujeres

A pesar de ser dos de los mitos más extendidos sobre el ciclo menstrual, lo cierto es que no hay evidencia de que los ciclos lunares influyan en los menstruales, ni de que las mujeres y personas que menstrúan que conviven acaben sincronizando sus sangrados.

(Varias fuentes)