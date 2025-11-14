Un tratamiento devuelve a las células madre su capacidad reparadora en diabetes de tipo 2

Materiales usados en el contro de la diabetes

Un tratamiento experimental en diabetes 2 es capaz de devolver a las células madre la capacidad de reparar tejidos en diabetes tipo 2, una función que queda mermada en los pacientes como consecuencia de la enfermedad.

El tratamiento lo ha impulsado un equipo del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) y las conclusiones las ha publicado la revista Diabetologia.

Según ha informado IR Sant Pau, los científicos han descubierto que el factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF) es capaz de revertir las alteraciones funcionales de las células madre derivadas del tejido adiposo (el graso) en personas con diabetes tipo 2, restaurando su capacidad para proliferar, migrar y formar nuevos vasos sanguíneos.

Estas células, que en condiciones normales desempeñan un papel esencial en la regeneración de los tejidos, ven reducida su eficacia a causa del entorno metabólico adverso que genera la diabetes.

El nuevo estudio demuestra que el bFGF puede reactivar su comportamiento inmunomodulador -que modifica el sistema inmunitario- y proangiogénico -reparador vascular-, devolviéndoles su potencial proliferativo y su capacidad para formar nuevos vasos sanguíneos, que pierden a causa de la enfermedad.

El trabajo demuestra que el tratamiento con bFGF no solo mejora el potencial de las células, sino que también modifica su perfil de microARN (miRNA), pequeñas moléculas que regulan la expresión génica y que están directamente implicadas en la formación de vasos sanguíneos y la reparación vascular.

Estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias de medicina regenerativa personalizada para las complicaciones vasculares asociadas a la diabetes tipo 2.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que, además de alterar los niveles de glucosa en sangre, daña el sistema vascular y compromete la capacidad del organismo para reparar los tejidos.

Esta disfunción afecta al corazón, los riñones, el cerebro y las extremidades inferiores, generando un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares.