Solo un 22% de los niños come verdura en España

Una alimentación rica en verduras y nutrientes esenciales es clave para el desarrollo físico y cognitivo durante la infancia

La infancia es una etapa crucial para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas. Durante estos años, los niños experimentan un crecimiento constante, su sistema inmunitario se fortalece y su capacidad de aprendizaje es cada vez mayor, por lo que una alimentación deficiente en nutrientes esenciales puede afectar en gran medida a su desarrollo integral.

En España, los hábitos alimenticios están lejos de ser los ideales, pues de acuerdo con la OMS, solo el 42,5% de los menores consume fruta a diario y apenas el 22,6% incluye verduras frescas en su dieta. Por su parte, la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) ha advertido que muchos niños presentan déficit de vitamina D, un nutriente esencial para la salud ósea y el desarrollo integral.

“Garantizar una nutrición adecuada es esencial para el bienestar físico y mental de los niños, pues la deficiencia de nutrientes no solo afecta el desarrollo del cerebro y el rendimiento académico, también genera problemas de atención, dificultades de aprendizaje y debilita al sistema inmunitario”, mencionó Hugo Palafox, científico experto en metabolismo.

Con el objetivo de incentivar un desarrollo sano y una nutrición completa en los niños, el especialista comparte cuatro recomendaciones para complementar la alimentación y crecimiento a temprana edad de manera sencilla.

Prioriza un descanso profundo: Los niños menores de diez años necesitan dormir entre 9 y 11 horas al día para consolidar la memoria, mejorar la capacidad de retener información, regular el estado de ánimo y favorecer la salud neuronal. En edades tempranas, el sueño también es fundamental para incentivar el crecimiento físico adecuado. Integrar alimentos ricos en nutrientes y complementos alimenticios: Incluir alimentos ricos en vitaminas y ácidos grasos omega-3 permite fortalecer la memoria, la concentración y el desarrollo integral. Además, puedes mejorar la nutrición de tus hijos a través del uso de complementos nutricionales que apoyen su alimentación, tales como Wimms, gominolas inteligentes con Omega-3 y multivitaminas A, C y D, fundamentales para la salud infantil. Diseñadas para niños de entre 4 y 12 años, funcionan como apoyo en el desarrollo cerebral y ocular, a la mejora del rendimiento cognitivo y para fortalecer al sistema inmunitario, todo ello en un formato atractivo para los más pequeños, especialmente para quienes tienen dificultades con las pastillas. Cuida su hidratación: Mantenerse hidratado es importante a cualquier edad, pero es aún más relevante durante la etapa de crecimiento de niños y niñas, pues el consumo adecuado de agua permite una absorción adecuada de nutrientes, mejora la digestión, aumenta los niveles de energía y también la capacidad cognitiva. Incentiva el ejercicio: Correr, brincar o nadar, sea cual sea la actividad favorita de tus hijos, anímalos a realizar al menos una hora de actividad física al día, pues esto permitirá una mejor oxigenación del cerebro, fortalece huesos y músculos, potencia la capacidad de aprendizajes y fomenta el desarrollo emocional.

“Brindar a los niños los nutrientes adecuados desde la infancia impacta directamente en su crecimiento, capacidad de aprendizaje y calidad de vida a largo plazo. Cuidar y complementar su alimentación puede marcar una gran diferencia en el desarrollo integral, capacidad de aprendizaje y salud cerebral”, concluyó Palafox.