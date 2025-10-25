Xiana Pousa, directora médica de Clínicas MAEX: “Cuidar la boca es clave para prevenir un ictus”

Xiana Pousa, directora de las clínicas MAEX en Vigo y Pontevedra

Se acerca el Día Mundial del Ictus, que se celebra cada 29 de octubre para concienciar sobre esta enfermedad, que puede ser prevenida en gran medida y cuyo rápido diagnóstico es crucial para evitar daños graves o incluso la muerte. En ese sentido, Xiana Pousa, directora de las clínicas MAEX Pousa Vigo y Pontevedra quiere poner el foco en un factor de riesgo menos conocido, pero de gran importancia, ya que la enfermedad de las encías (periodontitis) puede aumentar el riesgo de sufrir un ictus, especialmente en personas jóvenes y sin otras causas aparentes.

Ladoctora Xiana Pousa advierte que “la relación entre la salud de la boca y el riesgo de tener problemas en el corazón es algo que ya, desde hace mucho tiempo estaba presente en la sabiduría popular, pero el impacto que tiene la salud de las encías en todo lo relacionado con los problemas del corazón, el aumento del riesgo de infarto, y descenso de calidad de vida (incluso llegando a ponerla en peligro) de los pacientes ha tenido una evidencia científica aplastante en los últimos 10 años”.

Diversas investigaciones han reforzado en los últimos años la evidencia de esta relación. Uno de los más relevantes es el estudio Nhanes (National Health and Nutrition Examination Survey) publicado en 2023, que concluyó que las personas con periodontitis moderada o grave tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir un ictus en comparación con quienes no tenían enfermedad periodontal.

“Es sencillo entender el porqué, ya que la boca representa un punto de infección muy grande y con bacterias muy tóxicas. Yo siempre le digo a los pacientes que la infección de las encías no duele porque el cuerpo se va acostumbrando muy poco a poco a que las bacterias cada vez sean peores y cada vez sean más, y va respondiendo de forma lenta y crónica, pero al final en conjunto representa un punto de infección muy grande que es prácticamente igual a si tuviesen una herida infectada continuamente y de la longitud de un brazo (porque si tu coges cada diente con toda su superficie radicular y lo estiras, pues igual que el intestino tiene muchas dobleces con las encías sucede lo mismo), por lo que representa un punto de entrada enorme de bacterias y sus productos de deshecho y tóxicos al interior del organismo, tanto por la vía digestiva como por la vía sanguínea. Porque el cuerpo para poder defenderse necesita tener los vasos sanguíneos muy dilatados, pero igual que salen los guerreros que nos defienden, entran los productos malos de las bacterias. Esto genera un punto de infección enorme, continuo, crónico, que provoca en el cuerpo una gran respuesta inflamatoria sistémica, y es esta respuesta inflamatoria la que predispone a tener un problema de índole cardiovascular o un accidente cerebrovascular, porque además, el hecho de las partículas de las bacterias o sus toxinas circulen por la sangre, provoca que el cuerpo forma agregados plaquetarios para taponarlos, atraparlos y que no sigan sueltos por ahí diseminando la infección, entonces se forman pequeños bultitos de bacterias de defensa que pueden llegar a taponar determinados vasos sanguíneos en función de su calibre o de lo taponados que estén ya” explica la odontóloga gallega. “Si tú tienes las encías sanas le evitas al cuerpo una gran necesidad de liberarse de bacterias y de sus subproductos tóxicos. Además, la enfermedad cardiovascular y la de las encías comparten factores de riesgo. Muchos pacientes que presentan enfermedad de las encías suelen tener hábitos como el tabaquismo, la hipertensión o determinados condicionantes crónicos que aumentan la inflamación sistémica”.

Atención al color y textura de las encías

Aunque las acumulaciones de bacterias no se ven a simple vista, sí podemos prestar atención a ciertas señales en la boca que debemos vigilar porque podrían estar relacionadas con problemas en la salud del cerebro o el corazón. “Si tenemos que fijarnos en algo es básicamente el color y la textura de las encías, que deberían ser color rosa coral y la encía debe estar muy pegada al diente como protegiéndolo, pero cuando hay inflamación están hinchadas y más bien rojo púrpura (incluso violáceo cuando ya está mucho más profundo)”, explica la Directora Médica de las Clínicas MAEX Pousa de Pontevedra y Vigo “Muchas veces los depósitos de bacterias se pueden ver como líneas negras en el cuello de los dientes o zonas amarillentas entre la encía y el diente, todo eso nos indica el acúmulo de bacterias en esa localización de las encías. Respecto a las caries entre los dientes es prácticamente imposible el diagnóstico a simple vista, requiere exploración por el dentista y una serie de pruebas radiográficas, pero cuando las caries están en superficies visibles se ven como agujeros negros en donde el sustrato no tiene ni el brillo ni la dureza que debería tener el esmalte en condiciones de salud”.

Cuidar la boca puede ayudar a prevenir un ictus

“Desde luego que podemos decir que cuidar la boca y tratar la periodontitis puede ayudar a prevenir un ictus” afirma con rotundidad la Doctora Pousa. “El tener una boca cuidada es una de las mejores cosas que una persona puede hacer por su salud. Mantener la salud hoy en día todos sabemos que es difícil con todos los tóxicos a los que nos enfrentamos, y el estrés que manejamos, pero si hay algo sencillo es cuidar la boca. Esto consiste en tener muy poco nivel de bacterias en ella y para eso lo que hace falta es prevención y limpieza. Es importante recordar que nunca es demasiada limpieza, todo lo contrario, es salud porque así el cuerpo no tiene que defenderse de nada. Mi consejo para tener una boca cuidada es tener mucha higiene en casa y asegurarse de que la boca está limpia mediante revisiones profesionales. No hay que descuidar esa parte porque a veces no se le da a la boca la importancia que tiene, y tiene mucha” advierte.

El ictus es una enfermedad con una alta incidencia, que afecta a unas 120.000 personas cada año en España, de las que alrededor de 25.000 fallecen. El Ministerio de Sanidad ha actualizado la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud (SNS) para mejorar la atención integral de esta enfermedad, incorporando las últimas evidencias científicas y el Plan de Acción Europeo de Ictus 2018-2030 ya que, a pesar de su gravedad, el 90% de los casos podrían evitarse y es importante divulgar que la prevención juega un papel fundamental en su control. En esto coincide la Doctora Xiana Pousa “Básicamente la prevención es el mejor consejo que se puede dar, la prevención cuesta muy poco dinero. No hay nada mejor un diente que no ha necesitado una intervención por parte de un profesional” reflexiona.

Donte Group, grupo al que pertenece el sello MAEX, colabora con La Fundación Freno al Ictus y en la iniciativa "Espacio cerebroprotegido" para formar al personal de sus clínicas en la identificación y actuación ante un posible ictus, buscando reducir el tiempo de respuesta y salvar vidas. Donte Group fue el primer grupo de salud bucodental en recibir el sello de reconocimiento de la Fundación Freno al Ictus por su compromiso con esta causa.