"El barré es una de las disciplinas más completas que existen"

Cris amor es la manager del Team Barré de Casa Sana L. Casanegra

El barré se ha convertido en un ejercicio potente que fortalece el cuerpo y equilibra la mente. Su potencia física se combina con la elegancia de la danza y la precisión del pilates, logrando un entrenamiento completo. Cristina Amor lo descubrió por casualidad, pero pronto entendió que detrás del esfuerzo físico había también calma, concentración y bienestar. Hoy enseña esa combinación perfecta en Casa Sana (A Coruña), el primer centro de barré creado en Galicia. Además, es manager y coach de barré de este innovador estudio coruñés.

¿Cómo llegó al mundo del barré?

Llegué por casualidad. Yo trabajaba bailando y haciendo animación en un local nocturno del centro de A Coruña y una compañera me dijo que necesitaban a una chica que tuviese experiencia en danza y pilates para un estudio nuevo que iba a abrir. Yo, que en ese momento no estaba buscando nada y sin muchas expectativas, le dije que les diera mi número. Ahí es cuando conocí a mi futura jefa, Marta, que me llamó y me ofreció formarme en barré para el nuevo estudio que iba a abrir ella junto con Helena, Sofía y Eva: lo que hoy es Casa Sana. Me motivó enseñarlo porque, cuando conocí esta disciplina de cerca, me enamoré. Combinaba a la perfección el trabajo, la disciplina y la musicalidad de la danza —de donde yo venía— con la técnica del fitness y el pilates, que me encantan.

¿Cómo definiría el barré?

El barré es una disciplina fitness que combina la danza clásica (posiciones y el elemento principal, que es la barra de ballet), el entrenamiento funcional (trabajo de fuerza y tonificación con peso corporal o elementos livianos), el pilates (con el trabajo en el mat, el control del core y la respiración) y el yoga (el cierre final de la clase con una pequeña parte de ejercicios de respiración y meditación). Creo que es una de las disciplinas más completas que conozco. Digamos que es un Full Body Workout.

¿Cuáles son los principales beneficios del barré?

Los principales beneficios del barré son el aumento de fuerza y tono muscular, la mejora de la postura, la alineación corporal y el equilibrio. Favorece la flexibilidad y es un trabajo de bajo impacto, ideal para las articulaciones.

¿Qué mejorías pueden notar las personas que lo practican?

Las personas que practican barré pueden obtener notables mejorías en cuanto a fuerza, flexibilidad y postura. Logran tonificación y mayor resistencia muscular, ganan amplitud de movimiento y flexibilidad, mejoran la propiocepción y el control corporal, y queman calorías, porque aunque sea de bajo impacto es un ejercicio intenso que ayuda a mantener un gasto calórico sostenido. También consiguen una alineación corporal más correcta, un core más fuerte —en el que el abdomen y la zona lumbar se vuelven más estables, reduciendo, por ejemplo, molestias en la espalda— y una mayor conciencia corporal.

¿Ayuda también a nivel mental o emocional?

El barré reduce el estrés y genera sensación de bienestar en quien lo practica L. Casanegra

Desde luego. Reduce el estrés, ya que al tener una dinámica fluida con la música genera sensación de bienestar. Está demostrado que la práctica de deporte libera endorfinas y disminuye el cortisol. La disciplina y la concentración requieren atención continua, haciendo que desconecte ese tiempo que está en clase. Al ser un ejercicio intenso, cuando acaba su clase le da esa sensación de logro. Y, finalmente, al ser una disciplina que se practica en grupo, genera una sensación de conexión social.

¿Es una disciplina apta para todo tipo de personas?

Por supuesto. Una de las características tan positivas que tiene el barré es que es para todos los públicos, ya que todos sus ejercicios tienen modificaciones posibles, lo que hace que sea adaptable para cualquier persona. Nosotras en Casa Sana tenemos alumnas con lesiones o patologías, gente de todas las edades, embarazadas… y todas son capaces de hacer cualquier clase. Eso también es muy motivador, puesto que no se sienten discriminadas y ven que todo el mundo puede pertenecer al grupo, a la clase y disfrutarla.

¿Es necesario tener experiencia previa en danza o fitness para practicarlo?

En absoluto. La mayoría de nuestras alumnas nunca han hecho danza o fitness con anterioridad. Aunque esta disciplina recoja las bases técnicas de la danza, el pilates o el fitness, no es necesario haberlo practicado antes. Puede comenzar su primera clase perfectamente sin esta experiencia.

¿Cómo es una clase de barré?

En una clase de barré tiene que tener en cuenta que va a trabajar todo su cuerpo y lo único que necesita son ganas. Comienza con una primera parte de calentamiento (cardio) y estabilización. Luego trabajará en la barra, que es la parte más larga de la clase y se centrará sobre todo en el trabajo de piernas y glúteos. Seguidamente pasará a la parte de brazos y, para finalizar, al trabajo en el suelo, que es la parte que más se parece al pilates, donde trabajará abdominales y glúteos o piernas, pero de manera más focalizada. Finalmente cerrará su clase con esa parte de yoga, realizando los estiramientos, la respiración y la relajación final.

¿Podría contarnos alguna experiencia significativa con sus alumnas?

Tengo varias. Varias alumnas que han llegado con lesiones en sus rodillas, operación de meniscos, etc., y que desde que han descubierto el barré han sentido una notable mejoría. Una alumna con una enfermedad crónica importante que afecta a su sistema nervioso central y que había días que no era capaz de moverse. Desde que ha empezado sus clases de barré en Casa Sana, y a pesar de tener días de bajón por su enfermedad, ha logrado conseguir una mejoría muy importante en su fuerza muscular, en su postura y ralentizar el avance de la enfermedad. Y, finalmente, varias alumnas que han sufrido de ansiedad nos han comentado que ese rato en el que acuden a clase incluso es su parte más feliz del día, ya que logran mantener toda su concentración y atención en los ejercicios, son capaces de desconectar y olvidarse por un rato de sus problemas.

¿Por qué recomendaría practicar barré?

Principalmente lo recomendaría por varias razones. Primero, porque es un deporte en el que en todas las clases trabajará todo su cuerpo. Como digo yo, “desde la punta de su pelo hasta la uña del pie”. Logra desconectar y focalizar, trabajando con música, que siempre es muy beneficiosa para mente y cuerpo. Trabaja en una clase con más personas y puede notar ese sentimiento de conexión y comunidad. Es retante y, al acabar su clase, le da esa sensación de “haberlo conseguido”. Es adaptable para todos.