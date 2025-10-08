Marisol Mejuto, enfermera y matrona coru\u00f1esa, lleva a\u00f1os acompa\u00f1ando a mujeres en uno de los momentos m\u00e1s intensos y transformadores de la vida: la maternidad. Desde su proyecto Parteando, ofrece un espacio de confianza, informaci\u00f3n y cercan\u00eda para que cada familia viva el embarazo, el parto y el posparto con calma, conocimiento y autonom\u00eda. La historia de Marisol empieza \u201cen casa\u201d, en la Escuela de Enfermer\u00eda de Oza, donde se form\u00f3 como enfermera antes de mudarse a Orihuela para especializarse como matrona. \u201cFueron dos a\u00f1os lejos de mi tierra, con mucha morri\u00f1a, pero en un hospital lleno de profesionales actualizados y con verdadero cari\u00f1o por su trabajo. All\u00ed aprend\u00ed c\u00f3mo quer\u00eda ejercer esta profesi\u00f3n\u201d, recuerda. A su regreso a Galicia, ten\u00eda claro que quer\u00eda desarrollar su carrera desde ese mismo enfoque humano. Sin embargo, la inestabilidad laboral y la rigidez del sistema p\u00fablico la llevaron a buscar nuevos caminos. \u201cTen\u00eda contratos de d\u00edas, sin continuidad, con limitaciones para cuidar y ejercer como quer\u00eda. Me inspiraban much\u00edsimo las matronas que trabajaban de forma aut\u00f3noma en Levante y Catalu\u00f1a: formadas, competentes y con un impacto real en las mujeres. Yo quer\u00eda eso\u201d, afirma. En 2024, tras certificar su formaci\u00f3n como consultora internacional en lactancia (IBCLC), decidi\u00f3 dar el salto y crear Parteando. El proyecto naci\u00f3 de manera org\u00e1nica, como una extensi\u00f3n de su forma de entender la maternidad. \u201cEmpez\u00f3 siendo una cuenta de divulgaci\u00f3n en redes, un espacio para compartir informaci\u00f3n rigurosa y cercana. Pero pronto comenc\u00e9 a recibir mensajes de mujeres que contaban sus experiencias de desatenci\u00f3n o falta de apoyo. Desde la impotencia de no poder cambiar el sistema y las ganas de aportar, decid\u00ed lanzarme y hacerlo desde A Coru\u00f1a, mi casa\u201d, declara Marisol. Su motivaci\u00f3n era clara: ofrecer seguimiento real y acompa\u00f1amiento personalizado. \u201cLas familias necesitan una figura de referencia, alguien que las conozca de verdad, que entienda su historia y sus miedos. Saber que das a luz y que, al volver a casa, hay una cita esper\u00e1ndote si la necesitas\u201d, a\u00f1ade. La esencia de Parteando est\u00e1 en algo tan sencillo -y tan poderoso- como maternar en confianza. El trabajo de Marisol se apoya en tres pilares: honestidad, cercan\u00eda y escucha activa. \u201cIntento trabajar como a m\u00ed me gustar\u00eda que me atendieran. Detr\u00e1s de cada recomendaci\u00f3n hay conocimiento y experiencia, pero tambi\u00e9n mucha empat\u00eda. Y si no s\u00e9 algo, lo digo, o derivo a quien puede ayudar. No se trata de saberlo todo, sino de acompa\u00f1ar con coherencia\u201d, asegura. Para ella, una maternidad \u201cconsciente y empoderada\u201d es aquella en la que la mujer es protagonista. \u201cHablamos de igual a igual. Mi papel es ofrecer informaci\u00f3n y herramientas para que puedas tomar decisiones por ti misma, no tomarlas por ti. Y que esas decisiones tengan sentido para tu historia, tu cuerpo y tus necesidades\u201d, comenta. Aunque muchas personas asocian la figura de la matrona \u00fanicamente al parto, Marisol reivindica su papel integral. \u201cLas matronas somos profesionales de referencia en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, desde la adolescencia hasta la menopausia. Acompa\u00f1amos en anticoncepci\u00f3n, embarazo, parto, lactancia y cuidados del beb\u00e9, pero tambi\u00e9n en la parte emocional y social de cada etapa\u201d, declara la profesional. Su diferencia con otros servicios m\u00e1s institucionales est\u00e1 en la mirada. \u201cEl embarazo es, en la mayor\u00eda de los casos, un proceso de salud, no de enfermedad. Nuestro enfoque est\u00e1 en la promoci\u00f3n de la salud y la prevenci\u00f3n de complicaciones, sin dejar de trabajar en equipo con obstetras y otros profesionales cuando es necesario\u201d, a\u00f1ade. En Parteando la informaci\u00f3n y la autonom\u00eda son la base de todo. Marisol defiende una maternidad en la que las mujeres recuperen el poder de decidir, alej\u00e1ndose de la visi\u00f3n paternalista que durante a\u00f1os las ha acompa\u00f1ado. Su objetivo es que cada decisi\u00f3n est\u00e9 sustentada en la evidencia, el acompa\u00f1amiento y la confianza, no en el miedo o la inercia. \u201cDurante mucho tiempo se ha infantilizado a las mujeres, como si el embarazo anulara su autonom\u00eda. Por suerte, eso est\u00e1 cambiando, pero a\u00fan nos cuesta hacernos responsables de nuestras decisiones. Es m\u00e1s f\u00e1cil que alguien decida por ti\u2026 pero la verdadera seguridad viene de decidir informada, con acompa\u00f1amiento y evidencia\u201d, destaca Marisol. Esa filosof\u00eda atraviesa todos los servicios del proyecto: desde las consultas -presenciales, online o a domicilio- hasta los talleres y los programas de acompa\u00f1amiento continuo. Parteando acompa\u00f1a a las familias desde la b\u00fasqueda del embarazo hasta el posparto, ofreciendo preparaci\u00f3n al nacimiento, orientaci\u00f3n en lactancia y apoyo en los primeros d\u00edas en casa. Todo con una premisa clara: que las familias nunca se sientan solas. Uno de los pilares m\u00e1s innovadores de su trabajo es el programa de acompa\u00f1amiento mensual, una suscripci\u00f3n que combina seguimiento por mensajer\u00eda, encuentros grupales y materiales exclusivos. \u201cLo llamaba en broma el \u2018Netflix de la matrona\u2019, aunque ahora digo que se parece m\u00e1s a ChatGPT\u201d, r\u00ede. \u201cLo que m\u00e1s me gusta es poder estar al otro lado siempre que me necesiten, y ver c\u00f3mo las mujeres se acompa\u00f1an tambi\u00e9n entre ellas\u201d, a\u00f1ade. Adem\u00e1s, ofrece talleres tanto presenciales como online sobre cuidados del beb\u00e9, primeros auxilios pedi\u00e1tricos y preparaci\u00f3n a la lactancia: \u201cNos preparamos much\u00edsimo para el parto, que al final es un d\u00eda, pero muy poco para el despu\u00e9s. En los talleres hablamos de lo que pasa al llegar a casa, de c\u00f3mo cuidar al beb\u00e9, pero tambi\u00e9n de c\u00f3mo cuidarse como familia\u201d. Marisol insiste en un aspecto que a menudo se olvida: el plan de postparto. \u201cEs fundamental hablar en pareja de l\u00edmites, visitas y autocuidado. Prepararse para ese momento ayuda a seguir siendo un equipo incluso en medio del cansancio\u201d, afirma. A pesar de la exigencia del trabajo, Marisol asegura que no ha perdido la emoci\u00f3n. \u201cEspero que nunca deje de impresionarme lo que somos capaces de hacer las mujeres. Ver nacer sigue siendo incre\u00edble. La fuerza, la valent\u00eda y el amor que se concentran en ese momento son indescriptibles. Pero si algo me llena es el agradecimiento. Cuando una familia te da las gracias, te escribe meses despu\u00e9s o te dice que se acuerda de ti con cari\u00f1o\u2026 eso no va en el sueldo, pero es lo que da sentido a todo\u201d, afirma con orgullo. Entre las muchas historias que guarda, recuerda con especial ternura la de una pareja que acompa\u00f1\u00f3 desde la b\u00fasqueda del embarazo hasta el nacimiento de su hija. \u201cVerlos volver ahora a un taller, con su peque\u00f1a en brazos, es un cierre precioso\u201d, a\u00f1ade.