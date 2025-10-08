Lucía Yturriaga, creadora de Womanhood: “Transformé mi propia historia para ayudar a otras mujeres a vivir la menopausia sin miedo”

Lucía Yturriaga, creadora de Womanhood, un espacio que acompaña y empodera a las mujeres en la etapa de la menopausia CEDIDA

Womanhood es la plataforma pionera en salud femenina en España, creada por Lucía Yturriaga con una misión tan personal como colectiva: romper el silencio en torno a la menopausia, ofrecer información rigurosa y acompañar a las mujeres en una etapa que, durante demasiado tiempo, se ha contado desde el tabú o la resignación.

Todo comenzó con una experiencia que le cambió la vida. “Debuté con un liquen escleroso vulvar justo al entrar en la menopausia. De repente tu cuerpo cambia, tu intimidad cambia, y lo único que encuentras son diagnósticos fríos e información gris. Escuchar ‘es lo que hay’ fue devastador”, recuerda Lucía.

Pero en lugar de rendirse, decidió transformar ese golpe en propósito. “No quería resignarme a un relato pesimista ni vivir mi salud como una condena silenciosa. Si no existía un espacio que nos hablara con claridad, esperanza y ciencia, tenía que crearlo. Así nació Womanhood, el lugar al que me hubiera encantado llegar cuando todo empezó”, añade Yturriaga.

Womanhood es un espacio donde hablar de salud femenina sin eufemismos ni vergüenza; donde la ciencia y la empatía conviven, y donde cada mujer puede sentirse comprendida, informada y acompañada.

Historia personal

La soledad del camino fue el impulso para crear algo más grande. “Durante meses me sentí sola, buscando especialistas que entendieran lo que me pasaba. Y pensé: si a mí, con toda mi insistencia, me costó tanto, ¿cómo lo estarán viviendo otras mujeres que quizá no saben a dónde acudir?”, añade Lucía.

Esa pregunta se convirtió en el motor de Womanhood: “La salud femenina no puede ser una batalla individual. Necesitamos un ecosistema de conocimiento y acompañamiento real. Por eso nació esta plataforma: para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola ni desinformada”.

Con el tiempo, la idea se transformó en un movimiento. Lo que empezó como un relato personal se convirtió en una comunidad sólida de mujeres que comparten experiencias, información y apoyo. “Cuando una se atreve a hablar, otras se sienten llamadas a hacerlo también. Y eso es profundamente transformador”, destaca Lucía.

Romper el silencio y cambiar la narrativa

Lucía lo dice con claridad: “Durante siglos, la menopausia ha sido un tema incómodo, asociado a la pérdida y al final de la vida fértil. Pero no es un final, es una transición. El problema es que nadie nos había enseñado a vivirla con naturalidad”.

Para ella, el silencio ha tenido consecuencias enormes. “Cuando no hablamos de algo, no existe. Y si no existe, no se investiga, no se forman especialistas, no se crean soluciones. El silencio nos ha robado bienestar, calidad de vida y autoestima. Womanhood nace para devolvernos eso: conocimiento y poder”.

Por eso, su equipo combina rigor médico y lenguaje cercano. “Traducimos la ciencia en acompañamiento real. Queremos que las mujeres entiendan su cuerpo sin jerga ni miedo, con datos y empatía”, afirma.

Más allá de la divulgación científica, Womanhood ha construido una comunidad sólida de apoyo entre mujeres. Lucía lo resume con claridad: “La información te orienta, pero lo que cambia la experiencia es sentir que no estás sola. En el momento en que compartes tu historia, dejas de vivir la menopausia en silencio y empiezas a vivirla acompañada”.

Ese espíritu se refleja en el podcast “Hace calor y soy yo” , donde hablan con médicas, expertas y mujeres reales. Una de esas historias marcó a todo el equipo: “Una oyente decidió hacerse un chequeo tras escuchar un episodio sobre salud cardiovascular… y le detectaron un fallo cardíaco a tiempo. Hoy vive con total normalidad. Saber que una conversación puede salvar una vida te cambia para siempre”.

La alimentación y los hábitos saludables son otra de las grandes líneas de trabajo de la plataforma. “Lo que comes influye en tu energía, tu piel, tu estado de ánimo, tu metabolismo… en todo”, explica Lucía.

Por eso, Womanhood ofrece contenido basado en evidencia científica, con nutricionistas especializados en perimenopausia y menopausia. “No se trata de hacer dietas, sino de aprender a comer bien y disfrutar. Cuidarse no debería ser una obligación, sino una forma de quererse con constancia y sin culpa”, destaca.

El cambio que ya ha comenzado

Lucía reconoce que algo está moviéndose. “Hace unos años, hablar de salud hormonal femenina era casi impensable. Hoy, cada vez más medios, médicos y empresas quieren formar parte de la conversación. Eso ya es una victoria colectiva”, apunta Lucía.

El reto ahora, dice, es que la conversación se traduzca en recursos, formación y protocolos de salud adaptados a las mujeres. “Nos queda mucho por hacer, pero lo importante es que hemos roto el silencio. Y una vez que se rompe, ya no hay vuelta atrás”, enfatiza.

El propósito de Lucía es claro: que Womanhood siga creciendo como referencia en salud femenina, creando comunidad, recursos y acompañamiento real. “Queremos demostrar que la menopausia no es el final de nada, sino el inicio de una nueva etapa: más consciente, más informada y, sobre todo, más libre”, insiste.

Y cuando se le pregunta qué mensaje daría a las mujeres que se acercan a esta etapa, no duda ni un segundo: “La menopausia puede desafiarte, pero también puede liberarte. Es el momento de ponerte en el centro, priorizarte y buscar las herramientas que te hagan sentir bien”.