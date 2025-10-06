Emma Lucas, propietaria de Emma Green: “Mi experiencia como paciente me enseñó el valor del autocuidado consciente”

Emma Lucas, farmacéutica y fundadora de Emma Green CEDIDA

En un sector donde la innovación y la sostenibilidad ya no son opcionales, Emma Green ha logrado posicionarse como un ejemplo de cosmética con propósito. Detrás de la marca se encuentra Emma Lucas, farmacéutica formada en Estados Unidos, especializada en dermocosmética y colaboradora activa en una ONG americana. Su visión combina el rigor científico con una sensibilidad única hacia la piel y el entorno.

“Mi experiencia en farmacia comunitaria me ha permitido estar en contacto directo con las necesidades reales de los pacientes. Eso me ha enseñado que un producto eficaz no solo debe mejorar el aspecto de la piel, sino también respetarla y cuidarla a largo plazo”, explica Emma Lucas. Esa observación diaria fue el germen de una filosofía que hoy define a Emma Green: cosmética eficaz, segura y consciente.

El proyecto tomó forma tras una vivencia personal que transformó su forma de entender la salud y el autocuidado. “Durante mi experiencia como paciente de cáncer de mama aprendí a escuchar a mi cuerpo y a cuidar cada detalle, especialmente mi piel. Me di cuenta de la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos y sentí la necesidad de ofrecer fórmulas limpias y seguras”, añade Lucas.

De esa reflexión nació Emma Green, una marca que une ciencia farmacéutica, innovación y respeto por la naturaleza. “Quería que la cosmética hablara de prevención, de autocuidado y de responsabilidad. No basta con que un producto funcione: debe ser transparente, honesto y sostenible”, destaca.

Elemento característico

El equilibrio entre conocimiento científico y activos naturales es el sello de identidad de Emma Green. “Creo firmemente que la innovación no está reñida con la naturaleza. La ciencia nos permite formular de forma segura y eficaz, y la naturaleza nos brinda activos extraordinarios”, añade.

El resultado son fórmulas con algas marinas como eje principal -ricas en minerales, aminoácidos y antioxidantes- combinadas con ácido hialurónico, vitamina C, péptidos reafirmantes y retinal encapsulado de origen vegano, que estimula la renovación celular con la máxima tolerancia. Entre sus ingredientes más emblemáticos destaca la lechuga de mar, capaz de hidratar, regenerar y aportar luminosidad gracias a su alto contenido en nutrientes.

La crema facial antiedad de Emma Green, con algas marinas, péptidos y retinal encapsulado CEDIDA

Belleza limpia con rigor farmacéutico

Para Emma Lucas, la llamada clean beauty es mucho más que una tendencia. “Es sinónimo de transparencia y responsabilidad. Significa formular con ingredientes seguros y eficaces, evitando compuestos controvertidos y cuidando tanto la piel como el entorno”, destaca.

Esa visión se refleja en cada etapa del proceso: desde la selección de activos hasta el diseño de envases reciclables y la producción en lotes controlados. “La cosmética del presente y del futuro debe ser parte de la solución, no del problema”, enfatiza.

Una marca para pieles conscientes

El primer lanzamiento de la marca, el Sérum Antiox, marcó el camino: una fórmula que combina vitamina C, ácido hialurónico y el complejo de algas marinas característico de la firma. “Elegimos empezar por ahí porque es un producto universal, que hidrata, protege y devuelve la luminosidad natural”.

Las fórmulas de Emma Green están pensadas para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, y se centran en la prevención y la protección frente al envejecimiento y la polución. “Nuestros consumidores son personas informadas, que valoran la ciencia pero también buscan coherencia: productos eficaces, seguros y sostenibles”.

Y si hay que empezar por un solo producto, Lucas lo tiene claro: “El sérum con vitamina C y ácido hialurónico es un excelente punto de partida. Resume la esencia de lo que somos: simplicidad, eficacia y resultados visibles”.

Emma Lucas desarrolla fórmulas que combinan innovación, sostenibilidad y respeto por la piel CEDIDA

Más allá de la eficacia, Emma Green se construye sobre una base ética y sostenible. “Desde el inicio quise que la marca cuidara no solo de la piel, sino también del planeta. Trabajamos con envases reciclables, ingredientes de origen responsable y procesos sostenibles”.

Esa coherencia ha sido clave para ganarse la confianza de quienes buscan una cosmética honesta, respaldada por el conocimiento científico y guiada por un compromiso real.

Actualmente, el equipo de Emma Green trabaja en nuevas fórmulas que amplían el potencial de las algas marinas con activos de última generación. “Queremos seguir creciendo sin perder nuestra esencia: ofrecer soluciones eficaces, limpias y sostenibles”, añade.

Y a quienes sueñan con crear su propia marca, Emma Lucas les deja un consejo: “Apóyense siempre en el rigor científico y en la honestidad. Crear una marca no es solo formular productos, es transmitir valores y generar confianza”.