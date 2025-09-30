Retos emocionales que llegan con el otoño
Una mirada profesional de Alba Martínez, psicóloga
Alba Martínez, psicóloga - Centro de Psicoterapia Alba Martínez
El otoño llega como una estación de contrastes: días más cortos, hojas que caen, paisajes que se tiñen de tonos cálidos y una sensación de transición que se instala también dentro de nosotros. Septiembre implica mucho más que la “vuelta al cole” o el regreso a las rutinas; es el fin de un ciclo que nos obliga a dejar atrás el "dolce far niente" del verano y enfrentarse a nuevos retos. Los días sin prisa, reuniones sociales y despreocupaciones se convierten en recuerdos que contrastan con la exigencia de horarios, compromisos y proyectos. Y aunque a simple vista parece un proceso natural, cuando de base no nos encontramos bien, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden reaccionar con intensidad a este cambio. No es casualidad que muchas personas notan cansancio, desmotivación o incluso tristeza en estos meses. De hecho, en la clínica lo vemos cada año: en la primera quincena de septiembre hemos recibido 21 nuevas consultas de valoración, muchas de ellas vinculadas a lo que los pacientes llaman “depresiones estacionales”. Sin embargo, lo que ocurre es más complejo que un simple bajón de ánimo pasajero por la estación. El otoño nos enfrenta a retos emocionales profundos, que en ocasiones actúan como un espejo de lo que ya llevamos dentro, y no tanto por el calendario.
El descenso del estado de ánimo por la falta de luz
El cuerpo y la mente reaccionan a la disminución de la luz solar: menos luz implica menor estimulación de serotonina, un neurotransmisor esencial para el bienestar, la motivación y la regulación emocional. Metaanálisis recientes muestran que en países con menos horas de luz, existe una mayor prevalencia de Trastorno Afectivo Estacional. Se trata de un tipo de depresión ligada a las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno, y desaparece durante la primavera y el verano. Sin embargo, lo que vemos en la consulta clínica es algo mucho más complejo que hacer esta relación causa-efecto tan osada. Cuando hay cosas que no van bien en nuestro mundo interno, la luz y sus consecuencias, actúa más como un catalizador, un amplificador de lo que ya existe.
Sentir momentos puntuales de anhelo por los buenos momentos del verano, o falta de motivación por las exigencias de las obligaciones, es normal y saludable. Debemos diferenciar cuando esta tristeza es patológica: básicamente cuando en lugar de tener tristeza, como todos los seres humanos, la tristeza te tiene a ti de manera sostenida en el tiempo y te limita, o te machacas con ella. En la clínica lo que nos encontramos es que, cuando la raíz o el problema no está resuelto, sí puede aparecer este empeoramiento anímico. Por eso, es importante entender. Entender que debajo de una depresión o de un Trastorno Afectivo Estacional hay mucho más que simplemente ‘’horas de luz’’, aunque esto nos influya como catalizador.
Otras veces lo que ocurre es que, debido a este sentimiento totalmente natural de tristeza, el cerebro opera bajo un sesgo de congruencia emocional. Esto quiere decir que, cuando estamos tristes, nuestro cerebro tiende a ser consistente con esta emoción, y es frecuente que se activen momentos del pasado que refuercen este estado de ánimo. Por eso, cuando estamos tristes nos apetece por ejemplo, ver películas aún más tristes; y ocurre lo mismo con la alegría.
Cansancio y falta de energía
Con días más cortos y menos luz, el cuerpo produce más melatonina, la hormona del sueño, lo que puede provocar cansancio y sensación de letargo. A nivel conductual, la vuelta a las obligaciones y rutinas de trabajo/colegio nos envuelven en un ritmo rápido lleno de sobrecargas y exigencias que hacen que muchas personas sientan aún más agotamiento. Justo cuando el cuerpo pide calma y abrigo, tenemos que darle más velocidad y resultados, pero en esta ocasión sin lo protector del verano: menos ocio y salidas, menos contacto con seres queridos, sin ritmos lentos en los que sólo estamos en la playa…etc. Lo que dispara muchas veces este sentimiento de tristeza es precisamente el conectar con lo que no estamos satisfechos y lo que el cuerpo rechaza. La tristeza es como un subrayador azul fosforito, nos ayuda a remarcar que es aquello que no me hace estar bien para poder hacer algo.
Otras veces lo que ocurre en el mundo adulto, es un desgaste acumulativo con el paso de los meses, y de los años de sobrecarga. No nos damos cuenta, parece que podemos aguantar eternamente, y vivir de coger oxígeno en períodos vacacionales para resetear el cansancio, pero el cuerpo lleva la cuenta y acumula la tensión y malestar. Cuando nos exigimos más de lo que podemos dar, el problema ya no está en que 15 días no me ayuden a desconectar, sino en que me estoy haciendo daño el resto del año
Dificultad para gestionar la soledad y el aislamiento
Al reducirse los planes al aire libre y la actividad social del verano, algunas personas pueden experimentar sensación de aislamiento, soledad o vacío. Aquí el problema no reside tanto en la soledad, que es algo inherente, sino qué a veces esa soledad física es un disparador muy potente en nuestro mundo emocional, y nos conecta con momentos antiguos, y de mucho dolor, en los que nos hemos sentido solos física y/o emocionalmente. Por eso muchas personas sufren ante la falta de ocio y salidas, además de por lo que implica, porque internamente conectamos con nudos emocionales viejos. Otras veces, lo que vemos en la consulta, es que la soledad genera un espacio y tiempo para pensar en otros nudos, que las personas tratan de evitar haciendo cosas y más cosas, y cuando no queda otro remedio hay que conectar ahí. De nuevo, el problema no es tanto la falta de ocio o la soledad, sino lo que trato de hacer con las cosas que no están resueltas en mi cabeza.
¿Cómo podemos acompañar estos retos del otoño?
El otoño, lejos de ser únicamente un tiempo de bajón, puede convertirse en una oportunidad de introspección y de ajuste vital. La tristeza, aunque incómoda, cumple una función: nos invita a mirar hacia dentro y a revisar qué cosas necesitan ser atendidas. Es como una alarma emocional que, en lugar de sonar fuerte como una sirena, se manifiesta en forma de nostalgia, melancolía o cansancio. Por eso, la clave podría estar en la combinación de introspección y repetición conductual de aquello que nos hace bien.
Podemos aprovechar la sintonía con esta emoción para ver realmente qué es lo que pasa por dentro y poner el foco ahí. Algunas preguntas que pueden ayudarnos serían: ¿Qué necesito yo ahora? ¿Esto realmente me hace sentir bien? ¿Dónde estoy notando esta sensación? ¿Con qué me conecta que puede que no esté resuelto? De esta manera, en lugar de relegarnos a encontrarnos mal cada otoño, generamos mucha más atribución interna; es decir, ponemos el peso de la resolución del problema en algo que sí que podemos manejar: nosotros mismos.
A nivel conductual, es interesante darnos cuenta de que es aquello que nos ha hecho sentirnos bien y amplificarlo. También es necesario dejar ir aquello que nos pesa. Quizás no podamos pasarnos toda la tarde en la playa tomando el sol, pero sí que podemos ser conscientes de porque eso nos hace estar mejor. Quizás no es tan solo el paisaje, sino la pausa sin culpa, el darnos cuenta de que descansar es productivo para nuestro autocuidado. Si las salidas espontáneas de verano nos hicieron sentir bien, también podríamos añadir a nuestra rutina pequeñas actividades para nosotros mismos. La disminución de luz afecta a nuestros niveles de serotonina, pero existen otras muchas actividades que incrementan su producción: la práctica de movimiento saludable, alimentos ricos en triptófano, un descanso nocturno adecuado. Los cambios son puntos de inflexión y de ajuste, por ejemplo, para pasar una buena rutina invernal sin vínculos que desgasten, o no aporten o cambiando metas que ya no tienen sentido.
El otoño nos recuerda que todo tiene ciclos: momentos de diversión, y momentos de recogimiento. En lugar de vivirlo como un castigo, podemos verlo como una oportunidad de poda interior: quitamos lo que no nos sirve, sanamos lo que nos duele, para que, cuando llegue la primavera, tengamos más espacio para florecer. La caída de las hojas, lejos de ser un final, puede ser un gran inicio.