Julien & Pastoriza: una clínica familiar que combate el miedo al dentista

Javier Julien y Lucía Pastoriza, matrimonio y alma de la Clínica Dental Julien & Pastoriza.CEDIDA

Visitar al dentista es una tarea que la mayoría de las personas realiza sin mayor problema, pero para otros incluso pensar en una cita dental puede resultar aterrador. La odontofobia, o miedo extremo al dentista, es una condición real que afecta a un número significativo de personas y que, en muchos casos, termina perjudicando gravemente la salud bucal. Según datos recientes, más del 15% de la población española sufre esta fobia, y a nivel mundial se calcula que más del 75% de los adultos experimentan algún grado de miedo dental.

Conscientes de esta realidad, la Clínica Dental Julien & Pastoriza , situada en el número 23 de la calle Posse, en A Coruña, se ha propuesto convertir cada visita al dentista en una experiencia diferente, cercana y libre de ansiedad. Detrás de este proyecto están Javier Julien y Lucía Pastoriza, un matrimonio de odontólogos con amplia experiencia que decidió abrir su propio espacio para ofrecer un enfoque más humano y personalizado. “Queríamos alejarnos de la idea de clínica fría o impersonal. Aquí cada paciente nos conoce, siempre lo atendemos Javier o yo. Somos una clínica familiar comprometida con el bienestar de toda la familia”, explica Lucía.

Un entorno pensado para la calma

El miedo al dentista no solo genera ansiedad, también provoca que muchos pacientes retrasen sus revisiones hasta que el dolor o la urgencia los obliga a acudir. “Cuando un tratamiento se posterga, suele ser más complejo y costoso. La odontología ha cambiado muchísimo: hoy contamos con anestesia eficaz, tecnología avanzada y procedimientos mínimamente invasivos que hacen que el dolor no sea un problema. Pero seguimos pagando los ‘platos rotos’ de lo que era la odontología de antes”, señala Javier.

Por eso, en Julien & Pastoriza han diseñado cada detalle para que el paciente se sienta cómodo desde el primer momento. La clínica, de estética luminosa y tonos neutros, cuida la decoración, el aroma e incluso la música ambiental. “Preguntamos al paciente qué música le relaja: algunos prefieren melodías tranquilas, otros incluso rock. Lo importante es que se sientan en control”, comenta Lucía. Además, se ofrecen técnicas de manejo de conducta, medicación cuando es necesaria y cirugía mínimamente invasiva, todo orientado a reducir el estrés y acortar los tiempos de tratamiento.

En la recepción, siempre una cara amable y conocida da la bienvenida a cada paciente. CEDIDA

Especialistas en casos complejos

Aunque atienden todo tipo de tratamientos odontológicos, Julien & Pastoriza se ha especializado en grandes rehabilitaciones de casos complejos, especialmente en pacientes con miedo. “Podemos planificar y ejecutar en una sola cita procedimientos completos: retirar piezas dañadas, colocar implantes y entregar dientes provisionales fijos. Siempre que es posible, el paciente no se va a casa sin dientes”, explica el doctor.

Pero más allá de la tecnología y las técnicas avanzadas, su valor diferencial está en la cercanía.“Muchos pacientes nos dicen que les tranquiliza saber que somos un matrimonio, que siempre van a encontrarse con las mismas caras. Esa confianza es clave para superar la odontofobia”, asegura Lucía.

Con una trayectoria consolidada en el sector, Javier Julien (cirujano de referencia) y Lucía Pastoriza (odontóloga y enfermera) han creado un espacio donde la experiencia, la tecnología y el trato humano se unen para que el miedo al dentista deje de ser un obstáculo. “Nos gusta que la gente nos vea como una familia que cuida de la suya. La odontología no trata solo sobre dientes, sino sobre autoestimas renovadas", concluye Javier.