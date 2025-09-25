El 60% de los españoles viven con estrés: ¿cómo aprender a gestionarlo?
Lanzan nuevos complementos alimenticios para combatir el estrés en España
En los últimos años, los niveles de estrés han crecido de manera exponencial en Europa. De acuerdo con Ipsos, el estrés ya afecta al 60% de la población total en España y se estima que, de estos, el 72% son menores de 40 años. Se espera que las cifras de la también llamada “pandemia del siglo XXI” continúen evolucionando frente a trabajos más demandantes, presiones sociales y retos personales.
Este panorama ha impulsado un interés creciente por hábitos y soluciones que no solo ayuden a mejorar el rendimiento mental, sino también la claridad, la energía y la capacidad de hacer frente a las presiones del día a día.
El Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, compañía especializada en bienestar a través de la investigación científica y el desarrollo de complementos alimenticios, comentó: “El estrés no solo impacta en el bienestar físico, mental y emocional, sino que también está estrechamente relacionado con el funcionamiento saludable de la tiroides, la cual favorece la generación de energía, el estado de ánimo, la capacidad de concentración y la inmunidad, por lo que es indispensable cuidarla de manera adecuada”.
Immunotec presentó K-21+ en Europa, el nuevo complemento alimenticio que ayuda a equilibrar el bienestar emocional y a proteger el sistema inmunitario a través de ingredientes clave, concentrados en un práctico formato de 28 viales, tales como: la combinación de 12 extractos vegetales como el brócoli y la manzanilla, minerales como el yodo y el magnesio para mejorar la función inmunológica y muscular, así como la rhodiola rosea estandarizada, uno de los adaptógenos más estudiados que contribuye al rendimiento cognitivo y el mantenimiento de una función mental normal, ayuda a reducir la sensación de cansancio y fatiga, apoya el funcionamiento normal del sistema nervioso y favorece el equilibrio en situaciones de estrés físico y mental.
Además de contar con una formulación adaptada a las normativas de la Unión Europea, K-21+ cuenta con las certificaciones de Informed Sport, que avala su seguridad y pureza para deportistas de alto rendimiento, y con el sello Clean Label Project, que garantiza ingredientes naturales, libres de contaminantes y de la más alta calidad. Su perfil libre de cafeína, azúcar e ingredientes artificiales lo convierte en una alternativa óptima para quienes buscan una herramienta diaria que no genere bajones de energía y que sea adaptable para todos los públicos.
Según datos del Dr. Palafox, consumir complementos para la salud emocional y cognitiva no solo pueden mejorar el estado de ánimo, sino que, además, pueden impulsar una sensación de bienestar integral, ayudando a:
● Favorecer la claridad mental y el rendimiento cognitivo.
● Promover energía constante y un metabolismo saludable durante el día.
● Apoyar la resiliencia emocional y la capacidad de concentración con calma.
● Contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunitario.
● Reducir la sensación de cansancio y fatiga.
● Proteger las células contra el estrés oxidativo.
● Nutrir la salud de la tiroides y el sistema nervioso.
La tendencia hacia productos naturales, mínimamente procesados y con respaldo científico, muestra que los consumidores europeos valoran cada vez más soluciones integrales que puedan incorporarse de forma sencilla a la rutina.
“Hoy más que nunca necesitamos herramientas que ayuden a las personas a enfrentarse a las exigencias del mundo moderno. El estrés, la fatiga y el desequilibrio emocional no deben verse como algo normal, sino como señales de que el cuerpo necesita ayuda para gestionar las presiones del día a día. Apostar por el cuidado de la salud, de la tiroides y de las emociones a través de alternativas naturales como la rhodiola es apostar por vivir de forma sana, generando bienestar a largo plazo”, finalizó el Dr. Palafox.