El 60% de los españoles viven con estrés: ¿cómo aprender a gestionarlo?

Los jóvenes europeos, cada vez más expuestos a la llamada ‘pandemia del siglo XXI’CEDIDA

En los últimos años, los niveles de estrés han crecido de manera exponencial en Europa. De acuerdo con Ipsos, el estrés ya afecta al 60% de la población total en España y se estima que, de estos, el 72% son menores de 40 años. Se espera que las cifras de la también llamada “pandemia del siglo XXI” continúen evolucionando frente a trabajos más demandantes, presiones sociales y retos personales.

Este panorama ha impulsado un interés creciente por hábitos y soluciones que no solo ayuden a mejorar el rendimiento mental, sino también la claridad, la energía y la capacidad de hacer frente a las presiones del día a día.

El Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, compañía especializada en bienestar a través de la investigación científica y el desarrollo de complementos alimenticios, comentó: “El estrés no solo impacta en el bienestar físico, mental y emocional, sino que también está estrechamente relacionado con el funcionamiento saludable de la tiroides, la cual favorece la generación de energía, el estado de ánimo, la capacidad de concentración y la inmunidad, por lo que es indispensable cuidarla de manera adecuada”.

Immunotec presentó K-21+ en Europa, el nuevo complemento alimenticio que ayuda a equilibrar el bienestar emocional y a proteger el sistema inmunitario a través de ingredientes clave, concentrados en un práctico formato de 28 viales, tales como: la combinación de 12 extractos vegetales como el brócoli y la manzanilla, minerales como el yodo y el magnesio para mejorar la función inmunológica y muscular, así como la rhodiola rosea estandarizada, uno de los adaptógenos más estudiados que contribuye al rendimiento cognitivo y el mantenimiento de una función mental normal, ayuda a reducir la sensación de cansancio y fatiga, apoya el funcionamiento normal del sistema nervioso y favorece el equilibrio en situaciones de estrés físico y mental.

Además de contar con una formulación adaptada a las normativas de la Unión Europea, K-21+ cuenta con las certificaciones de Informed Sport, que avala su seguridad y pureza para deportistas de alto rendimiento, y con el sello Clean Label Project, que garantiza ingredientes naturales, libres de contaminantes y de la más alta calidad. Su perfil libre de cafeína, azúcar e ingredientes artificiales lo convierte en una alternativa óptima para quienes buscan una herramienta diaria que no genere bajones de energía y que sea adaptable para todos los públicos.

Según datos del Dr. Palafox, consumir complementos para la salud emocional y cognitiva no solo pueden mejorar el estado de ánimo, sino que, además, pueden impulsar una sensación de bienestar integral, ayudando a:

● Favorecer la claridad mental y el rendimiento cognitivo.

● Promover energía constante y un metabolismo saludable durante el día.

● Apoyar la resiliencia emocional y la capacidad de concentración con calma.

● Contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

● Reducir la sensación de cansancio y fatiga.

● Proteger las células contra el estrés oxidativo.

● Nutrir la salud de la tiroides y el sistema nervioso.

La tendencia hacia productos naturales, mínimamente procesados y con respaldo científico, muestra que los consumidores europeos valoran cada vez más soluciones integrales que puedan incorporarse de forma sencilla a la rutina.

“Hoy más que nunca necesitamos herramientas que ayuden a las personas a enfrentarse a las exigencias del mundo moderno. El estrés, la fatiga y el desequilibrio emocional no deben verse como algo normal, sino como señales de que el cuerpo necesita ayuda para gestionar las presiones del día a día. Apostar por el cuidado de la salud, de la tiroides y de las emociones a través de alternativas naturales como la rhodiola es apostar por vivir de forma sana, generando bienestar a largo plazo”, finalizó el Dr. Palafox.