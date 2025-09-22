Sada estrena un ciclo de charlas para familias de la mano de la psicóloga Alba Martínez

La educación emocional ayuda a los niños a comprender y expresar su tristeza de manera saludable

¿Qué pasaría si en la escuela, además de matemáticas, se enseñara a reconocer el miedo o a comunicar una mala noticia? En Sada, un grupo de familias ha decidido que no hace falta esperar a que el sistema cambie: nace así una escuela de educación emocional para padres y madres, impulsada por la psicóloga Alba Martínez, para ofrecer herramientas prácticas que mejoren la convivencia y el bienestar familiar.

Una necesidad que se ve cada día en consulta

La idea surge de una carencia evidente. “En nuestra sociedad apenas se ofrece formación práctica en materia de emociones: cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo trabajar el miedo en el cuerpo o cómo cultivar un buen vínculo con los niños”, explica Martínez, directora del Centro de Psicología Alba Martínez.

Recuerda una anécdota que suele compartir con sus pacientes: “En la universidad tuve la asignatura de Psicología de las Emociones; nos enseñaron todas las teorías habidas y por haber, pero nadie nos explicó por qué sentir tristeza es positivo, por qué no permitirnos momentos alegres puede ser un signo de patología, o cómo se trabaja el miedo en el cuerpo”.

En las reuniones de equipo de su centro, la misma conclusión se repite: las familias cojean en las mismas áreas -gestión de emociones, comunicación de noticias difíciles, sexualidad, apego- y no encuentran espacios que ofrezcan recursos prácticos para afrontarlo.

Ocho sesiones para transformar la crianza

Con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades, el Centro de Psicología Alba Martínez, en colaboración con las ANPAs Mosteirón, As Mariñas de Sada y sus Contornos y Quintan de Mondego, organiza un ciclo de ocho sesiones que se celebrarán un lunes al mes, de 17:30 a 19:30, en la Sociedad Recreativa Cultural Deportiva de Sada (Calle de la Playa, 1).

Los temas son tan variados como necesarios:

1. Gestión de emociones y la importancia del apego (27 octubre)

2. Cómo comunicar malas noticias a nuestros hijos/as (24 noviembre)

3. Regulación emocional en el contexto familiar (15 diciembre)

4. Establecer límites con autonomía (26 enero)

5. El proceso de mentalización (23 febrero)

6. Tecnología, redes e infancia: riesgos y actuaciones (9 marzo)

7. Imagen corporal y trastornos alimentarios (27 abril)

8. Educación sexual para los más peques: qué decir y qué no (25 mayo)

Aunque está especialmente pensado para familias con hijos en etapa de primaria, los contenidos son aplicables también a adolescentes e incluso a adultos. “Queremos generar un cambio interno en la forma de mirar y educar, para que los padres puedan aplicar estas herramientas en cualquier etapa”, destaca Alba.

Metodología viva y participativa

Las charlas no serán conferencias al uso. La metodología combina interacción en tiempo real, casos clínicos anónimos y ejercicios prácticos para aplicar en casa. Nada más comenzar, las familias escanearán un código QR para participar en encuestas, enviar preguntas y compartir experiencias de forma anónima.“Nuestro objetivo es que cada asistente salga con recursos que pueda poner en práctica desde el primer día”, señala la psicóloga.

La primera sesión abordará el valor de las emociones básicas y la importancia del apego. “Muchas familias creen que las rabietas son algo negativo, y eso hay que cambiarlo. También veremos cómo el apego que hemos tenido con nuestros propios padres influye en nuestra crianza actual”, adelanta Martínez.

Participación e inscripciones

El ciclo de charlas está abierto a todas las familias y educadores interesados, sin requisitos previos. La inscripción es gratuita para los socios de las ANPAs organizadoras y para los miembros de la Sociedad Recreativa Cultural Deportiva de Sada.

Las personas que no pertenezcan a estas entidades podrán asistir abonando 12 euros por sesión. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta completar aforo, que será amplio pero limitado para garantizar un entorno cómodo y participativo, por lo que se recomienda reservar plaza con antelación.

Las inscripciones pueden formalizarse tanto en el Centro de Psicología Alba Martínez como a través de las ANPAs colaboradoras: Mosteirón, As Mariñas de Sada y sus Contornos y Quintan de Mondego.

Un cambio de mirada

A corto plazo, el objetivo es que las familias ganen recursos para gestionar sus propias emociones y, desde ahí, puedan acompañar mejor a sus hijos.

A largo plazo, se busca contribuir a una comunidad más consciente, empática y capaz de cuidar el bienestar emocional de todos sus miembros.

Alba Martínez lo resume con claridad: “No se trata de ser padres o madres perfectos, sino responsables. Aprender y tener recursos es una responsabilidad que todos debemos asumir. Este ciclo es una oportunidad para dotarnos de aprendizajes y herramientas prácticas más allá de la teoría”.

Con esta escuela de educación emocional, Sada demuestra que educar no es solo transmitir conocimientos, sino también aprender a sentir, a escuchar y a acompañar.