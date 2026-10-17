Carta de despedida… y de hasta pronto a Francesco Milani

El alma y el espíritu de Francesco Milani, Vicecónsul Honorario de Italia en Galicia, abandonaron su cuerpo el pasado jueves para ir a reencontrarse con sus otros seres queridos.

Francesco Milani Facebook

La muerte de un amigo, en cualquier circunstancia y momento, es un trance doloroso, pero más si ocurre en una persona joven y vital como era ‘Chesco’, y además si acontece de forma tan inesperada, repentina y fulgurante.

La verdadera amistad en los adultos comienza como si fuera un flechazo: cuando conoces por primera vez a una persona, la miras a los ojos, y conversas con ella, sabes intuitivamente si llegará a convertirse en un amigo para toda la vida, con el que podrás contar siempre. Eso es lo que me pasó con Francesco: cuando le conocí, me di perfecta cuenta que él y Marisa entrarían en mi vida, en nuestra vida, para siempre. Y así fue. Y fue para siempre. Porque Francesco sigue conmigo, sigue con todos nosotros.

Mi querido amigo, disfruta y sé feliz ahí donde ahora estás. Nunca te olvidaremos. Sé que desde allí nos cuidarás a todos, especialmente a tu mujer, a tu hijo y a tu familia. Y prepara las puertas de donde estás para que, irremediablemente, más tarde o más temprano, algún día todos nos reencontremos contigo en un abrazo eterno.

Arrivederci.