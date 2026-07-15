La honra de un pendón secular

Señor director:

Asisto con profunda preocupación al debate que se ha abierto en torno a la conveniencia de dotar a A Coruña de una nueva bandera municipal. Quienes intentan redefinir o alterar nuestra simbología tradicional parecen olvidar que la verdadera identidad de una ciudad no se diseña en los despachos institucionales ni se improvisa según las corrientes del momento; se custodia con respeto en la memoria viva de sus propios ciudadanos.

Durante siete años, tuve el inmenso honor de portar el pendón morado de A Coruña, distinción que me correspondió por ser el concejal más joven de aquella corporación municipal. Recuerdo con absoluta nitidez la solemnidad de salir de las Casas Consistoriales para guiar a la comitiva civil a través de las calles de la Ciudad Vieja. El momento cumbre de aquella marcha se vivía al llegar a la iglesia de los Dominicos, donde procedíamos al abatimiento de nuestra enseña, rindiéndola con profundo respeto ante nuestra patrona, la Virgen del Rosario.

Este arraigo cívico y religioso, timbrado con el escudo de la Torre de Hércules y los restos de Gerión, ha sido nuestro estandarte durante centurias y, para la gran mayoría de los coruñeses, ejerce de facto y por derecho como la verdadera bandera de nuestra ciudad. Aquel paño morado nunca fue un mero ornamento protocolario; era y es el testigo físico de nuestra condición histórica de ciudad de realengo, “Muy Noble y Muy Leal”. Como recogía el ilustre erudito coruñés José Cornide Saavedra: “Aquí un reino antiguo está, aquí su hazaña ilustró, que alguno más rico habrá, pero más honrado no”. El escudo de la Torre nació en 1448 y los restos de Gerión se incorporaron en 1552, consolidándose todo el conjunto como el gran estandarte de la ciudad en 1563. Hablamos de casi seiscientos años de historia ininterrumpida.

Nuestra ciudad se enfrenta hoy en día a desafíos muy importantes y a necesidades actuales urgentes que resolver en sus barrios, las cuales exigen la atención prioritaria de nuestros gobernantes. Somos muchos los coruñeses que deseamos ennoblecer nuestra historia, no abrir debates artificiales que nos dividan. No necesitamos inventar nuevos símbolos; necesitamos respetar el estandarte que durante siglos ha cobijado con honor a toda nuestra Ciudad.

*Exconcejal del Excm. Ayuntamiento de A Coruña