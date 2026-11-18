Frank Sinatra, Bob Dylan, Tom Jones, Ringo Starr, Neil Young, Robert Plant, Elton John, Prince, Sting, Whitney Houston, Paul Simon, Mark Knopfler, Lenny Kravitz, Rod Stewart, Iron Maiden, Supertramp, Pixies... Bandas y artistas de impacto internacional de todas las épocas y estilos han actuado en A Coruña y permitieron que la prensa accediese a sus conciertos y ser retratados por los fotógrafos (Julio Iglesias solo del lado bueno). No es el caso de Bryan Adams. La primera vez que vino al Coliseum, dos años atrás, dejó entrar a los medios de comunicación pero estableció una censura previa de fotos: el mail que mandamos para su aprobación aún no ha recibido respuesta. Regresó el lunes: ni redactores ni fotógrafos pudieron acceder ¡a un recinto público! Ante los gigantes citados al principio, el tal Adams es un enano musical, pero se cree más especial que todos ellos. Desde aquí le deseamos el menor de los éxitos futuros.