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Opinión / Aturuxos

Sánchez y los muros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en Barcelona en una nueva edición del World in Progress.

Fue Carmen Calvo la primera que disoció entre el presidente Sánchez y el candidato Sánchez. En 2018, ella dijo en una comparecencia “el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña”; un periodista le precisó que sí lo había dicho meses antes, a lo que la entonces vicepresidenta adujo que “por entonces no era presidente del Gobierno”. Se acercan las elecciones generales y el fenómeno de disociación vuelve a producirse. El candidato Sánchez dijo anteayer en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana: “Frente a quienes levantan muros, nosotros debemos construir alianzas”. En 2023, en el inicio de su segundo mandato, él, precisamente él, habló en el Congreso de los Diputados de levantar muros frente a lo que denomina “las derechas”: “O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia”.