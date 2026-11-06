Sánchez y los muros

Fue Carmen Calvo la primera que disoció entre el presidente Sánchez y el candidato Sánchez. En 2018, ella dijo en una comparecencia “el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña”; un periodista le precisó que sí lo había dicho meses antes, a lo que la entonces vicepresidenta adujo que “por entonces no era presidente del Gobierno”. Se acercan las elecciones generales y el fenómeno de disociación vuelve a producirse. El candidato Sánchez dijo anteayer en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana: “Frente a quienes levantan muros, nosotros debemos construir alianzas”. En 2023, en el inicio de su segundo mandato, él, precisamente él, habló en el Congreso de los Diputados de levantar muros frente a lo que denomina “las derechas”: “O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia”.