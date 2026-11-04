Una dimisión que ‘non foi sen tempo’

Óscar Puente al fin ha presentado la dimisión de su cargo de ministro de Transportes. Todos los partidos, salvo el suyo y Bildu, el socio más fiel del Gobierno, así se lo habían pedido. En la hora del adiós, se ha sacado de la manga que ya lo tenía decidido desde poco después de que sucediera el segundo de los dos gravísimos accidentes de este año, pero, como en muchos otros asuntos, no creemos sus palabras. Ahora podrá dedicarse con mayor ahínco todavía a la que ha resultado ser su verdadera vocación: la de tuitero. Lo que resultaba incomprensible era tener un ministro de Transportes que dedicaba más tiempo a las redes sociales que a las ferroviarias, como bien ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Sánchez finalmente le ha pedido su cabeza pero solo cuando ya ha conseguido canalizar todo el odio inicial y después de mirar si las encuestas daban o no daban.