Objetivo: achicharrar al soldado Puente

“Mi forma de ser responsable es dar la cara”. Con esta frase se despachó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa que dio ayer, en la que también dijo que había puesto su cargo a disposición del presidente. Lo cierto es que para dar la cara, hay que tenerla y no se puede negar que Puente tiene bastante. Lo triste para el ministro tuitero es que la está dando para que se la partan mientras Pedro Sánchez se esconde tras él como un torero tras el burladero. El objetivo es precisamente ese: achicharrar al soldado Puente para salvar al soldado Sánchez. Mientras cae una somanta de palos encima del responsable de Transportes, no le tocan la cara, que también la tiene, al presidente. Parece indudable que, después de que hayan pedido su dimisión hasta los partidos de izquierdas y los sindicatos, este Puente acabará cayendo aunque será cuando al líder le venga mejor.