A Coruña, una ciudad de Primera

A Coruña deportiva disfrutará la próxima temporada de un raro privilegio. La urbe herculina solo lo disfrutó en una ocasión (1968-1969), pero entonces el baloncesto no era el segundo deporte en seguimiento en España (esa condición la tenía el boxeo). Nos referimos, claro, a la coincidencia del Deportivo y del Leyma Básquet Coruña en la máxima categoría nacional de sus respectivos deportes. Solo hay otras cinco ciudades, todas ellas mayores en población, que disfrutarán de esta distinción: Madrid (3.506.000 habitantes), Barcelona (1.731.000), Valencia (840.000), Bilbao (351.124) y Vitoria (260 699). Podría sumarse la hermana picassiana, Málaga (599.000), si este mes asciende su equipo de fútbol. A Coruña, con sus 251.543 pobladores, es, no hay duda, una ciudad de Primera. PD: y aún queda el Liceo, ya campeón de Copa, por sumarse a la fiesta.