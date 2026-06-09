Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Opinión / Aturuxos

A Coruña, una ciudad de Primera

La afición del Básquet Coruña celebrando el ascenso a ACB en 2024 en la explanada de Riazor

A Coruña deportiva disfrutará la próxima temporada de un raro privilegio. La urbe herculina solo lo disfrutó en una ocasión (1968-1969), pero entonces el baloncesto no era el segundo deporte en seguimiento en España (esa condición la tenía el boxeo). Nos referimos, claro, a la coincidencia del Deportivo y del Leyma Básquet Coruña en la máxima categoría nacional de sus respectivos deportes. Solo hay otras cinco ciudades, todas ellas mayores en población, que disfrutarán de esta distinción: Madrid (3.506.000 habitantes), Barcelona (1.731.000), Valencia (840.000), Bilbao (351.124) y Vitoria (260 699). Podría sumarse la hermana picassiana, Málaga (599.000), si este mes asciende su equipo de fútbol. A Coruña, con sus 251.543 pobladores, es, no hay duda, una ciudad de Primera. PD: y aún queda el Liceo, ya campeón de Copa, por sumarse a la fiesta.