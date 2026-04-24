Al borde de la insurrección

Nuestro gozo, en un pozo. El concierto de El Último de la Fila (EUDF) anunciado para Riazor se hará en el Monte do Gozo santiagués. La gran cita musical del 2026 coruñés no toma las de Villadiego, sino que hace el Camino Inglés. Al menos al gobierno local le queda el consuelo de que se libra de una demanda y de que el ‘bolo’ no se marcha a Vigo. Las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales al poco de que El Ideal Gallego diese la noticia en primicia en su web. “Se me altera el pulso / la sangre / como a un niño ladrón”, cantaba Manolo en uno de los discos más celebrados del Último. Así se sintieron los seguidores coruñeses al trascender la mala nueva. Los hoteleros y hosteleros también están que trinan. No hubo insurrección, pero poco faltó: quizá la haya en las urnas en 2027. El caso es que el último baile gallego de El Último de la Fila no será en la ciudad en la que ofrecieron sus conciertos más memorables en su vida anterior. En fin: otra ocasión perdida por Coruña, y van…