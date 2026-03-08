El 8-M se tiñe de actos y de homenajes

Este año el Concello de Ferrol ha hecho coincidir su gala del 8-M con el propio día, frente a otras convocatorias en las que se realizaba días antes. También hoy es la manifestación de la Marcha Mundial das Mulleres y los que quieran acudir a los dos actos deben estar ágiles porque casi se solapan, lo que ha acarreado no pocas quejas. Lo importante es recordar esta fecha y, en este caso, la figura de la homenajeada, María Manuela, toda una artistaza multidisciplinar, pero especialmente conocida en su faceta de cantante. Junto a su marido, ya fallecido, Miguel Tranquilo, fueron un referente de la música en Galicia y hasta tienen una calle dedicada a ellos en la ciudad. Ahora, es ella la que continúa adelante y sigue cosechando no solo éxitos –también como pintora– sino, sobre todo, el cariño unánime de la ciudadanía, que en este 8-M la recuerda, una vez más.