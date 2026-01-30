Repite cien veces: cuando salga de fiesta seré cívico

Si generaciones de coruñeses aprendieron que ‘haber’ es con hache y con be a base de escribirlo cien veces, el método de la repetición quizá funcione también para los que salen de fiesta. La esperanza de Ayuntamiento, hostelería y ocio nocturno –y, sobre todo, de los vecinos– es que de tanto leer en carteles, pegatinas, posavasos y cuanta superficie se preste a ello que para pasarlo bien no es necesario gritar, que las bebidas se consumen dentro de los locales y que –increíble pero cierto– la calle no es un retrete público el mensaje cale y la diversión de unos deje de ser el calvario de otros. Quién sabe, lo mismo funciona... A veces lo más sencillo es lo más eficaz. Y sin duda resulta más factible imprimir folletos que tener patrullas disuasorias recorriendo los locales. Eso sí, si la pedagogía no resulta, siempre nos quedarán las multas.