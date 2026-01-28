Cambio tren rápido por convoy usado

Tratamos de no pecar de susceptibles –conspiranoicos, dirían algunos–, pero nos los ponen difícil. Para empezar, en Galicia tenemos cuatro anchos de vía y dos tipos de sistemas eléctricos en las líneas ferroviarias. Que vale que podemos decir que somos únicos, pero no nos compensa. Luego está el plan de sustituir algunos de nuestros trenes más rápidos por otros usados y más lentos procedentes de otras comunidades Total, pensarán los que mandan en esto del transporte, tampoco los vamos a aprovechar tanto. Porque la unificación del ancho de vía para equipararnos a esas otras zonas del país –y del resto de Europa– que pueden permitirse disfrutar de algo llamado alta velocidad que aquí solo nos suena de oídas, en el mejor de los casos, empezará en 2030. Para cuando termine, igual más allá de Pedrafita viajan en aerotrén.