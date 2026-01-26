Para una obra que hizo la Marea...

Su rejunte de ideas para hacerse con el trono de María Pita no incluía obra alguna. Al llegar incluso pararon algunas que estaban en marcha y ejecutar, lo que se dice ejecutar, ejecutaron pocas. La más destacada, a nivel económico, fue la renovación de la cubierta del estadio de Riazor. En realidad no les quedó más remedio, porque el mal estado de la anterior había obligado a cerrar parte de la grada e incluso a suspender un partido por primera vez en la historia, contra el Betis. La renovación se llevó por delante incluso un símbolo del propio estadio, los icónicos tirantes ideados por Antonio Desmonts que él mismo recordaba en El Ideal Gallego este fin de semana. Ocho años después, la obra cumbre de la Marea empieza a hacer aguas. El temporal de este pasado fin de semana se llevó por delante parte de la cubierta y volvió a dejar al descubierto el interior del estadio.