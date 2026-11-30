Escribo en la mañana del domingo mientras se está desarrollando el proceso electoral sin incidencias reseñables. Por eso, cuando leas este comentario, lector amigo, ya conoces el veredicto de las urnas.

El mejor resultado de un día como ayer es que el pueblo soberano, después de una campaña electoral larga y crispada, entregó el timón para conducir el rumbo del país en los próximos cuatro años a la propuesta política que mejor conectó con sus deseos y necesidades. Ese mismo pueblo soberano encomendó a otras formaciones la labor de oposición cuya función es fiscalizar la acción del Gobierno y mostrarse como una alternativa merecedora de confianza para ejercer el poder en los siguientes comicios.

La misión de los ganadores es gobernar, que no es vencer al adversario, sino gestionar lo público para todos. Implica desarrollar los proyectos necesarios para hacer frente a los problemas que tiene el país administrando los recursos con escrupulosa transparencia.

En este sentido, al Gobierno que salga del Parlamento le esperan tareas colosales. La primera es la regeneración de la vida pública para regresar a la normalidad democrática. Por tanto, deberá fortalecer el Estado de Derecho y respetar la división de poderes; restaurar la independencia de las instituciones públicas sin la colonización partidista; recuperar la función a los órganos de control del Ejecutivo; garantizar la transparencia en la acción de gobierno y erradicar la corrupción en todas sus manifestaciones.

En paralelo, la segunda gran tarea es la reconciliación nacional. España está rota, dividida en dos y, como primera medida, debe derribar el muro levantado por el presidente en funciones en el debate de la moción de censura que, irresponsablemente, resucitó las dos Españas y el enfrentamiento guerracivilista, de infausto recuerdo para todos.

Es tarea urgente que el Gobierno recupere la idea de España como proyecto común compartido, restablezca la convivencia, la concordia y la tolerancia para que nadie tenga que renunciar a sus convicciones y recupere los consensos básicos. Esa era la normalidad de la vida en común que habíamos alcanzado desde la aprobación de la Constitución.

Si el nuevo Gobierno sabe afrontar esos desafíos, contará con más autoridad y respaldo social para reactivar la economía, atraer inversiones y resolver los problemas que preocupan a todos: que funcionen los servicios públicos, educación y sanidad de calidad, pilares del Estado de bienestar, construir las viviendas necesarias, dar un futuro a los jóvenes, regular la inmigración que es tan necesaria como ordenada, y una política exterior que potencie la imagen de España y defienda sus intereses.

Hablaron las urnas. Ahora corresponde a los que recibieron su mandato demostrar que están a la altura de la confianza que los ciudadanos depositaron en ellos.