Hoy, domingo electoral. La fiesta de la democracia. Ja. Ja jaja. Menudo empalague. Hartazgo. Hastío. Bailoteos. Tiktoks. Canciones, más bailoteos, debates, camisetas, más derechos, menos derechos, el cuento de la criada, señores serios, señores que ríen, señoras que se contonean, señoras vestidas de Grad Moff Tarkin. Manifestaciones y huelgas del gobierno contra el propio gobierno o contra la oposición. Más bailoteos y un montón de gente allende los mares que no ha pisado España haciendo coreografías, enseñando pasaportes como en una aduana de tebeo y sobres con votos que van a cajas de cartón de las galletas Cuétara.

Empiezo a echar de menos aquellas campañas retro con los coches con megáfono pidiendo el voto, las músicas que asociabas a cada partido como los jingles publicitarios de los anuncios, los mítines de grandes figuras políticas sin aparición de artistas, cómicos, escritores o cantantes jovencitas semidesnudas de labios hinchados como globos de cumpleaños. Aquella época en la que la política parecía más política y menos circo o secta uniformada. Aquella época en la que acudías a varios mítines a cotillear qué opción te parecía más correcta, aunque supieras perfectamente que “puedo prometer y prometo” y después de haber metido nada de lo prometido. Tiempos aquellos en los que en el mitin te presentaban a la nueva promesa de las nuevas generaciones (que normalmente ya había terminado derecho, así que muy joven no te era) y salías con la bandera del partido de turno que escondías en el armario hasta la siguiente campaña electoral.

Ahora vivimos en el mundo tiktokero, no eres nada si no sales en Tiktok, ese instrumento que los gobiernos pasan de querer prohibir a utilizar como si no hubiera un mañana. De día te lo prohíbo, de noche lo uso para que veas mi lista de Spoty y mis libros favoritos. De la política se ha pasado a creadores de contenido inane en un par de años. Pero no se preocupen, hoy es día de la fiesta de la democracia. Ja. Jajajaja.