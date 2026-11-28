Estamos en plena jornada de reflexión. Una soberana idiotez porque todo está ya más que reflexionado y el que a estas alturas no lo tenga claro, que se lo haga mirar. Hoy los partidos no pueden pedir el voto, otra bobada que además es mentira, no hay un solo partido que hoy no esté mendigando votos por doquier. Pero naturalmente cumpliremos la ley, no es mi misión pedir votos para nadie. Lo que sí podemos hacer es analizar la campaña e informar de lo sucedido el día de anteayer. No quiero dejar pasar el debate a cuatro, el más aburrido de la historia y sin vencedores ni vencidos. El debate no movió ni un solo voto entre bloques y, en todo caso, el Frente estrecho ha podido robar un puñado de votos a un Sánchez triste, mediocre y echado al monte de la mentira. El colmo del presidente es pretender convencer a los ciudadanos de que le creamos a él y no a lo que vimos con nuestros propios ojos.

Veamos, creer a Sánchez es un ejercicio de Fe ciega insostenible, sus mentiras reiteradas le han acompañado durante los últimos cuatro años, él le llama “cambios de opinión”, otra mentira que marca un patrón de conducta, una forma de engañar, pero querer quedar bien. Ya saben aquello de que se puede engañar a todos una vez, pero no es posible engañar a todos todo el tiempo y el colmo, es querer mentirnos sobre algo que todos hemos visto en vivo y en directo y que deja en evidencia la inconsistencia de un presidente que se sabe derrotado y ya le da igual todo. Quiso Sánchez agarrarse a una mentira que consistió en decirnos que Feijoo había mandado callar a la Colau y a partir de ahí insistir en un machismo que solo existió en la cabeza mal ordenada del presidente. Feijoo afeó la conducta del Frente estrecho cuando el mismo huyó de Paiporta dejando abandonando al jefe del estado y a todos los vecinos perjudicados por la “Dana” de Valencia y acusó a la ocupa Colau de no decir ni mu sobre aquel episodio ni de la corrupción que asfixia a Sánchez, eso fue todo, todos lo vimos, pero un Sánchez que fue arrasado en el primer debate ya no sabía a qué agarrarse y los medios de estómago agradecido que adulan al presidente, reprodujeron de inmediato la mentira “sanchista”.

El debate a cuatro también dejó en evidencia a Sánchez que, a pesar de haber pactado con Colau un ataque a Feijoo, esta aprovechó para darle unas “pullitas” al socialista que, otra vez, no se pudo acompañar de Ábalos, que está en el hotel Rejas, ni de Cerdán, que ya estuvo en el mismo hotel, ni de Puente que, más allá de su apellido, demostró ser un inepto en el cuidado de las infraestructuras ferroviarias. Tampoco Zapatero le pudo acompañar, quizá estuviera ordenando su joyero.

Espero y deseo, por el bien de España, que mañana se produzca un cambio de gobierno y que los españoles estemos a la altura del momento histórico que vamos a compartir, es el ser o no ser de nuestra patria, es elegir un gobierno decente que nos una o dejar nuestro futuro en manos de Bildu-ETA, de los separatistas catalanes, valencianos o gallegos que desprecian a España, vamos que les importa un pito la patria común de todos los españoles. Recuerdo un meme que rula por las redes en el que se puede ver a Dios acompañado de un mensaje: “A ver cómo votáis que después venís a pedirme milagros”. Así es, nuestro futuro está en nuestras manos y no se fíen, Puigdemont llamó amoral a Sánchez y confesó lo fácil que fue sacarle la amnistía por siete votos que colmaban la ambición de quien solo quería ser presidente a cualquier precio. Ahora el problema sería más grave, los separatistas ya le han tomado la medida a Sánchez y saben cómo sacarle un referéndum para romper España. Cuatro años más de Sánchez serían un destrozo para todos.