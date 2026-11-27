La condición humana es voluble y eso es algo probado. Sin embargo, es previsible, contradiciendo así un principio elemental, entre otras cosas, de la lógica psíquica, que se inclina a señalar que todo aquello que ocupando un espacio se comporta dentro de él de modo inconstante y alternativo es muy difícil, sino imposible, situar, medir y aún más prever su comportamiento.

La razón por la que este fenómeno se ve desmentido y desvirtuado en el hombre es porque, si así fuese, lo condenaría a ser un imposible. Ocurre que la volubilidad del hombre no se asienta en la constante necesidad de fuga, sino en la fugacidad de aquellos episodios que tienden a dispersarla de esos aspectos que le confieren la previsibilidad necesaria para estar siempre en una constante que se mueve entre lo inconstante y lo predecible.

Se podría pensar que el hombre maneja a su antojo su ser voluble, es decir, que le interesa serlo en la medida en la que ser previsible sea en él lo más aconsejable para no decaer del interés de los demás y con él, sus legítimas pretensiones.

Para un observador social el momento cumbre de este fenómeno es el periodo electoral; durante estos críticos momentos se pueden ver la efervescencia de la volubilidad y también de la previsibilidad, jugando al unísono, pudiendo parecer dispersos y a la vez previsibles, lo que convierte a los candidatos en esos seres imposibles que hemos de sufrir al punto de desearlos volátiles.