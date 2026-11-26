En vísperas de emprender un nuevo viaje al istmo para participar en el II Foro Eurolatino de Economía —convocado en Panamá del 30 de noviembre al 2 de diciembre por EditoRed, organizado por Prestomedia junto al diario anfitrión La Prensa y el Centro Latinoamericano de Periodismo—, conviene detenerse un instante en lo que significa realmente ese estrecho brazo de tierra donde dos océanos aprendieron a darse la mano.

Hay lugares en el mapa que no pertenecen únicamente a su geografía, sino a la historia común de la humanidad. Panamá es uno de ellos. Ya en 1524 el emperador Carlos I intuyó que perforar aquella cintura continental ahorraría leguas, tormentas y peligros a las naves que unían los dos mundos, aunque su hijo Felipe II prefiriera detener el empeño ante el escrúpulo teológico de no enmendar «aquello que existía por voluntad de Dios». Siglos después, sin embargo, la inteligencia humana comprendió que abrir la tierra no era desafiar la creación, sino completar su vocación de encuentro.

En esa epopeya de ingeniería y sacrificio late también una memoria profundamente nuestra que nunca deberíamos olvidar. Cuando entre 1904 y 1913 se levantó la obra moderna, miles de obreros gallegos —cerca de seis mil según los registros históricos— dejaron su tierra para abrirse paso a pico y pala entre el lodo tropical y la selva. El propio ingeniero jefe John Frank Stevens dejó escrito que «cada gallego vale por tres», y el presidente estadounidense Theodore Roosevelt pidió expresamente contratar más trabajadores de Galicia por su temple y resistencia. Aquellos hombres —muchos de los cuales se quedaron después para fundar empresas e instituciones como la Cámara de Comercio Española en Panamá— tejieron con su sudor un vínculo atlántico indestructible. Acudir hoy a Panamá desde Galicia es también regresar a una casa donde la fraternidad tiene nombre propio y raíces hondas.

Esa memoria cobra hoy un sentido renovado en un mundo fragmentado, sacudido por tensiones comerciales, proteccionismos y recelos geopolíticos. Si ayer se trató de abrir la tierra para que pasaran los barcos, hoy urge abrir vías de entendimiento para que circulen las ideas, la concordia, el comercio justo y la confianza mutua entre Europa, América Latina y el Caribe.

Con ese espíritu viajamos a Colón y a la Ciudad de Panamá bajo el lema «Libre comercio, logística y competitividad: construyendo el puente económico entre Europa y América Latina». No se trata únicamente de analizar cifras de reexportación, corredores marítimos o zonas económicas especiales, sino de reivindicar el papel de Panamá como enclave de neutralidad permanente, seguridad jurídica y sostenibilidad verde. Un país que demuestra, ahora bajo el liderazgo histórico de la ingeniera Ilya Espino de Marotta al frente del Canal, que la competitividad del siglo XXI se construye con innovación hídrica, descarbonización y respeto a la naturaleza.

Pero ningún puente económico perdura si no se sustenta sobre una alianza cultural y humana. Europa e Iberoamérica comparten una misma matriz latina, una lengua común y una manera de entender la civilización basada en la palabra y el diálogo. Por eso resulta tan necesario que comunicadores, editores, empresarios e instituciones públicas y privadas nos sentemos alrededor de una misma mesa. El periodismo riguroso, lejos de levantar muros o alimentar ruidos estériles, está llamado a tender puentes de comprensión entre orillas que se necesitan mutuamente.

Como dejó escrito el polímata panameño Justo Arosemena al reflexionar sobre la singularidad del istmo, la naturaleza quiso que allí comenzara una entidad propia, abierta al tránsito y al encuentro de los pueblos. Que este II Foro Eurolatino de Economía —que cuenta con el patrocinio de Davivienda, Panamá Pacífico y London & Regional Panamá, y con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Panamá, la Cámara de Comercio de Colón y la Zona Libre de Colón— sirva precisamente para honrar esa vocación: transformar la geografía en concordia, el tránsito en alianza y la memoria compartida en un horizonte de prosperidad común a ambos lados del Atlántico.