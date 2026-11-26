Las horas que faltan para que el proceso electoral llegue a su fin serán empleadas por los candidatos para intensificar su presencia y seguir intentando movilizar el voto del indeciso o del que pretende cambiar las siglas por las que votó en las últimas elecciones. Son también las horas para recuperar la posible credibilidad pérdida, según los expertos en demoscopia, después del cara a cara que fue difundido por las televisiones oficialistas y generalistas y que siguieron millones de espectadores. Un encuentro en el que todo está medido al milímetro y en el que siempre se busca al ganador de la contienda televisiva. El triunfo no significa un adelanto excesivo en los deseos de votación de los electores. Es un proceso más incorporado en las campañas electorales que siguen millones de espectadores y que suele determinar el triunfo de uno de los dos candidatos en los reconocimientos periodísticos y de sus seguidores, pero que no significa que la vía esté expedita para poder gobernar.

Los votos que mueve este espectáculo televisivo no tienen una cuantificación muy real según los estudiosos del tema. Son consumo de horas televisivas y un trabajo extra para tertulianos y comentaristas del momento. Y hoy jueves se volverán a ver las caras los candidatos que pugnan por residir en la Moncloa, pero en esta ocasión acompañados por un hombre –Abascal– y una mujer –Colau– para debatir los temas con los que frenarán los impulsos de sus rivales e intentarán dirigir el voto hacia su opción política. El debate a cuatro puede ofrecer sorpresas de calado. Los dos nuevos invitados no desaprovecharán la oportunidad de intervenir ante millones de espectadores para mostrar sus ofertas y descalificar directamente al adversario. Es el remate final, donde se juegan porcentajes bajos de votos de indecisos y de jóvenes.

La campaña electoral llega a su fin. Atrás quedan momentos de mucha tensión en los que los candidatos, sobre todo los que forman el núcleo de la derecha, tuvieron que sufrir acosos violentos por parte de los que siguen sin reconocer que las distintas opciones políticas forman un gran abanico que todos tenemos que respetar bajo el amparo de la Constitución.

Los especialistas que tratan los temas electorales señalan que las horas que faltan para que entremos en la jornada de reflexión serán demarcadoras de los movimientos finales y las decisiones últimas que tomen los votantes para escoger la papeleta que vayan a introducir en la urna. Si nos fijamos en los sondeos, las encuestas, los promedios y el tracking diario el reparto de escaños ha fluctuado muy poco en estos días donde el caladero de votos finales se fija en un porcentaje próximo al 7 por ciento. Las tendencias se han mantenido si exceptuamos los pronósticos alcistas del CIS y de algún nuevo centro demoscópico de menor calado.

Mi voto está totalmente decidido. Soy de los que creo que las campañas electorales son demasiado largas y precedidas de un tiempo de precampaña que parece no tener fin y que se pone en marcha en el mismo momento que son convocadas las elecciones. Acortar los quince días de mitineo permanente y de pedir el voto sería una buena medida. Los que trabajan en el campo demoscópico recuerdan que un porcentaje alto de los votantes –lo suelen fijar en más del 70 por ciento del electorado– tienen decidido su voto cuando se inicia la cuenta atrás para llegar al día de la votación.