La muestra que presenta Víctor Ríos (Ciudad de México, 1970) en la Fundación CIEC de Betanzos es todo un despliegue del saber y del oficio del litógrafo, técnica de grabado que, a través de la piedra calcárea, consigue transmitir todo el pulso creativo del artista. Al no haber incisión, la libertad y la precisión se unen para crear piezas de belleza y fuerza incontestables.

LAHAR es paisaje y es abstracción, fuerza y lirismo, un lugar donde lo más tectónico del terreno permea la sensibilidad de un artista. Un punto de visión que nos sitúa entre lo real y lo creado, dejando al espectador que encuentre su espacio, no impone, acompaña.

Víctor Ríos nos sumerge en un mundo donde la sobriedad del negro concentra la mirada y el fluir de la tinta sobre el papel hipnotiza a todo aquel que lo mira.

El creador mexicano se atreve con el gran formato, diferentes tipos de piedra (calcárea y mármol), texturas... Todo ello nos habla de un gran maestro que no sólo conoce los códigos técnicos acumulados durante años, sino que los interpreta y los lleva a sus límites en busca de un lenguaje que le ha granjeado numerosos reconocimientos internacionales.

La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre, y en ella, México y España se presentan unidas por la pasión creadora de un artista que vive a caballo entre estas dos tierras, que no deja de formarse y de expandir sus conocimientos.

Descubran todos los matices del negro y las posibilidades de la litografía. Déjense arrastrar a un mundo donde habitan la fuerza de la tierra y la sensibilidad de quien la observa, cambien sus coordenadas, LAHAR les espera. En la actualidad, Víctor Ríos comparte conocimientos en el módulo de Litografía dentro del Master de Obra Gráfica de la Fundación CIEC. Nadie mejor que él para transmitir a los jóvenes artistas y explicar su obra de una forma directa.

Licenciado en Artes Plásticas por la UNAM de México, donde es profesor desde hace 29 años, ha impartido clases de litografía en la Facultad de BBAA de la UPV/EHU del País Vasco, la Fundación CIEC de Betanzos... Además, es promotor de proyectos de grabado contemporáneo como ‘Sin Rumbo Fijo/ Gráfica Contemporánea’.

La obra de Ríos ha sido expuesta en México, España, Italia, Bulgaria, Rumanía, Cuba, Perú, EEUU, Egipto, India o Corea del Sur, y reconocida en diversos certámenes internacionales: Premio honorífico VIII Internacional de Mini Print Cantabria 2025, Premio de Adquisición V Salón Internacional de Grabado de Kraljevo (Serbia) 2017, Mención de Honor X Bienal Nacional Alfredo Zalce (Morelia, Michoacán, México 2016).