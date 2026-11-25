Voy a empezar pidiendo perdón porque hay tantas cosas a las que hincar el diente que una ya no sabe hacia dónde dirigir el aguijón.

El titular de hoy no es una predicción sobre el resultado electoral. Ni tan siquiera se refiere al tremendo desacuerdo logrado en la última cumbre del clima. Y tampoco alude a la bragueta abierta del don Huang (sí, se pronuncia Juang) de Nvidia (sí, también se pronuncia envidia). Y eso que ese tema tenía potencial. Al menos hasta que la vida se me cruzó en el camino. Y es que, hace un par de días, cogí el móvil para pedir vez con la pediatra, porque se nos había terminado el antihistamínico que toma mi hija cuando la rinitis alérgica aprieta en forma de mocos, estornudos concatenados y ojos inflamados. Y, de repente, me encontré con que allí donde siempre había puesto «Pediatría» se leía ahora «Medicina de Familia».

Toma ya.

Creo que, cuando reaccioné a lo que estaba leyendo, no quedó un solo pelo de mi cuerpo que no se me pusiese de punta.

Yo estaba al tanto del cumpleaños de mi hija, como es obvio. La felicité. Le hice un regalo. Lo celebramos. Hasta me consta que el día que nació estuve presente, aunque no escuché el tema central de Amélie que mi marido jura y perjura que pusieron en el paritorio del Chuac en cuanto mi hija asomó la cabeza.

Lo que se me había pasado por alto era que, mientras en casa andábamos a lo nuestro, en algún negociado de Galicia se había producido una vacante de niña. Al menos desde el punto de vista de la atención sanitaria.

Que, vamos a ver, en estas tierras, afortunadamente, no tenemos la costumbre de celebrar los quince años con un vals. Pero una espera una ceremonia algo más solemne para algo tan serio como abandonar la infancia.

Decía mi amigo Luis Beamud que es un hito que se merece algo parecido al cambio de guardia de Buckingham Palace. Yo lo veo más como ese momento en el que un ministro saliente le entrega el maletín al entrante. Qué menos que un pequeño acto en el que se produzca el traspaso del expediente médico de la paciente entre la pediatra y la médica de familia. Y, quizá, después, unas breves declaraciones de la nueva profesional sanitaria, acusando recibo de la historia clínica y jurando o prometiendo, según sus convicciones, la continuidad de un servicio que hasta la fecha considero excelente.

Lo malo es el tiempo, claro. Casi estoy oyendo a la señora que espera su turno en el pasillo, con el abrigo en el regazo y el ojo puesto en la puerta, preguntar si va para largo la constitución del nuevo Gobierno.

Sara ha tenido dos pediatras: Cristina y Teresa. A la primera, Cristina, le debo buena parte de mi crianza. De la mía, digo, que la niña se criaba bastante bien mientras yo adquiría algunos rudimentos de madre. Supongo que nos pasa a todas cuando somos primerizas. La segunda, Teresa, me ha ayudado con la actualización del software de madre a la versión adolescente.

Entre las dos hicieron un reparto bastante sensato del trabajo. A la primera le llevé a una niña que aún no hablaba. A la segunda le tocó enseñarme a mí a dejarla hablar.

Bien mirado, sobra toda la parafernalia que estoy proponiendo. Pero, siendo serios, la verdad es que a Sara le habría gustado despedirse de su pediatra. Y a mí también. Y darle las gracias por su atención, dedicación y sonrisa. Aunque fuese un breve comentario, desde la puerta, mientras la sujetas con el pie, justo antes de salir para siempre de esa consulta.

Nos bastaba con un aviso, similar al que te dan en la farmacia justo antes de que tengas que renovar una receta. En su lugar llegó, un par de días después, una carta. Traía una pegatina para la tarjeta sanitaria y las instrucciones para colocarla, perfectamente redactadas en un frío lenguaje administrativo.

Eso sí, hay que reconocerle al Sergas una delicadeza. En ningún momento me llamó señora madre de una niña que ya ha crecido. Me dejó pegar a mí misma la noticia.