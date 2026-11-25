Cuenta Eduardo Infante en su libro Filosofía en la calle que, mientras explicaba un día la metafísica de Aristóteles en el instituto, advirtió que los alumnos tomaban notas en sus cuadernos. Pero al fondo de la clase estaba una chica sentada junto a una ventana que no había abierto el libro y miraba a la calle.

Se acercó a ella y le preguntó: “¿Qué es eso tan interesante que hay al otro lado de la ventana? Imagino que será más importante que el examen de la semana que viene”. La alumna respondió: “La vida”. Aquellas dos palabras, dice Infante, “me mostraron que yo había convertido mi clase en una caverna platónica”. Ese fue un punto de inflexión que le llevó a enseñar filosofía siguiendo el método socrático: mirando hacia lo que sucede en la plaza pública, allí donde la gente delibera sobre las cuestiones que le preocupan.

La alumna del profesor Infante representa a muchos ciudadanos que en esta campaña ruidosa se alejan de los mítines y prefieren mirar a la calle en donde, además de los problemas de la realidad diaria, ven dos cuestiones preocupantes que no tienen eco en los mítines.

La primera es el discurso provinciano de los candidatos que, en “vuelo rasante”, no hablan de lo que está ocurriendo en el mundo –un cambio de época–, que también afecta a España. Por poner unos ejemplos, “los tres tenores” actúan como amos del universo y están alterando a su antojo el orden internacional; las políticas y debilidades del modelo europeo; la revolución de la inteligencia artificial y sus consecuencias sociales y económicas; la crisis de la deuda que se avecina; las amenazas ciertas al modelo democrático... Y analistas económicos advierten que, más pronto que tarde, los países tendrán que tomar decisiones presupuestarias difíciles con consecuencias para la vida de los ciudadanos. De todo esto ni se habló, como si nada pasara.

En clave interna aparece otra realidad: cincuenta años después de la Ley para la Reforma Política, que abrió el camino a la democracia, se ven dos Españas que no se entienden. Nuria González, profesora de Derecho Constitucional en Barcelona, sostiene que el gran problema es que “la nación está descosida y hay que repararla: España necesita un programa de reconciliación”. No le falta razón. Mientras no se recompongan esas costuras y se recupere la concordia, difícilmente podremos afrontar juntos los problemas de la vivienda, los salarios, el empleo, la productividad, la inflación o la inmigración.

En días como estos, con una campaña electoral crispada y divisiva, se echan de menos dirigentes políticos con altura intelectual y sentido de Estado, capaces de levantar la mirada por encima de sus intereses partidarios y ambición de poder. La política debe mirar por la ventana, porque al otro lado está la vida de los españoles y lo que está pasando en un mundo tan cambiante.