Aritmética da dúbida
Hai viaxes nas que o decisivo non está na saída nin na chegada, senón na bifurcación onde, durante uns instantes, non sabemos se continuar por un camiño ou tomar o outro. Algo semellante acontece en cada proceso electoral. A maioría do electorado inicia a campaña cunha orientación política totalmente definida, e as grandes correntes xa circulan polos seus leitos habituais. Porén, sempre queda un grupo de persoas que aínda dubidan. Non son moitas nin teñen similitude, pero o sistema ten a súa xeometría particular: ás veces unha peza pequena sostén unha estrutura enteira.
A percepción publicada avulta este fenómeno. As campañas falan con teimosía dos indecisos, como se medias eleccións dependesen deles, cando os estudos electorais levan décadas mostrando que os votantes verdadeiramente indecisos son poucos. Unha parte importante da cidadanía decidiu o seu voto moito antes de que aparezan os carteis, os debates ou as caravanas, e outra dubida máis sobre acudir ás urnas ou quedar na casa que sobre a papeleta concreta que acabará introducindo.
Con todo, esa minoría indecisa posúe un valor político singular. Non porque represente a maioría, senón porque ocupa o lugar exacto onde o equilibrio resulta máis inestable. A explicación atópase menos na psicoloxía que na aritmética: o Congreso non se constrúe a partir dun reconto único para todo o Estado. Cada provincia distribúe un número determinado de escanos e, nas circunscricións con poucos representantes, os últimos postos adoitan decidirse por marxes moi estreitas.
Velaí, escaso número de votos apenas alteran as porcentaxes xerais, pero poden cambiar o destino dun deputado. E cando un escano muda de mans, tamén pode mudar unha suma parlamentaria, unha maioría ou a capacidade de formar goberno. A dúbida individual convértese así nun feito colectivo, e o que naceu na intimidade da urna acaba tendo consecuencias sobre a vida de todos.
Nese contexto adquiren relevancia as sondaxes electorais e o coñecido efecto bandwagon. As enquisas nacen para medir estados de opinión, mais en ocasións tamén contribúen a moldealos. Hai quen se achega á opción que percibe como gañadora, quen procura concentrar o voto na candidatura con máis posibilidades dentro do seu espazo político e quen teme desperdiciar a súa influencia apoiando unha alternativa con escasas expectativas. O termómetro non sempre modifica a temperatura, pero ás veces consegue alterala uns poucos graos e, cando o resultado depende de pequenas diferenzas, eses graos poden resultar decisivos. E inclinar a balanza electoral.
Quizais por iso a retranca galega ofrece unha das mellores imaxes para comprender este fenómeno: a desa persoa que parece non saber se sobe ou baixa, cando moitas veces non hai indecisión, senón prudencia, a vontade de observar un pouco máis antes de escoller camiño. Ao final, as eleccións seméllanse a unha encrucillada compartida. Os grandes fluxos avanzan por rutas coñecidas, pero ás veces é ese pequeno grupo, detido uns instantes diante da bifurcación, quen acaba determinando cara a onde continuará a viaxe colectiva. E pode cambiar o sentido da viaxe.