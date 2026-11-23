La expresión “disparar con pólvora del rey”, muy arraigada en nuestra sociedad y especialmente utilizada en el ámbito político, tiene su origen en los Tercios españoles. Los arcabuceros, que debían costear la munición con su escasa soldada, procuraban economizarla y disparaban con cautela. Pero cuando recibían pólvora de las arcas reales la utilizaban con mucha mayor liberalidad. Duele más gastar lo propio que disponer de lo ajeno.

Me acordé de este dicho al conocer los acuerdos del Consejo de Ministros que ha comprometido cuantiosos recursos públicos en plena campaña electoral. Un Gobierno que no presentó los Presupuestos en la legislatura compromete ahora miles de millones para subir las pensiones, el salario mínimo y los sueldos de los funcionarios, además de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos. Fuera del Consejo de Ministros, el presidente anunció 200 euros para que los jóvenes hagan deporte, con el reclamo «todo el mundo votando».

Con estas decisiones se utiliza la munición de los recursos públicos con evidente propósito electoral, al tiempo que se condiciona el Presupuesto de 2027 al Gobierno que salga de las urnas, sea del mismo signo o de otro distinto. Los compromisos contraídos reducen su capacidad de maniobra para definir y aplicar una política económica propia.

Naturalmente, nadie cuestiona la necesidad de mejorar las pensiones, subir el salario mínimo o retribuir mejor a los funcionarios, como tampoco las transferencias que corresponden a las administraciones territoriales. Lo que no resulta justificable es adoptar estas medidas en plena campaña cuando podían haberse aprobado antes o dejar que las resolviera el próximo Ejecutivo. Será legal pero, en puridad democrática, el Gobierno no debería utilizar los recursos de todos -ni su capacidad de impositiva- para obtener una ventaja electoral.

Los llamados «martes y viernes sociales» -todavía queda el Consejo de Ministros de mañana- se parecen a una financiación de promesas con dinero público, disponiendo alegremente de esas partidas sin acreditar la sostenibilidad económica. Josep Pla, deslumbrado por las luces de Nueva York, preguntó: “¿Y esto quién lo paga?”. Es que disponer del dinero de todos obliga a explicar de dónde salen y como se asumirá la factura.

Resulta paradójico que en campaña electoral esté prohibido inaugurar una rotonda, publicar encuestas esta semana o realizar determinados actos institucionales y, sin embargo, no exista una limitación equivalente para desplegar una batería de decisiones económicas de semejante alcance. Los recursos públicos no son patrimonio de quien gobierna ni una herramienta al servicio de su campaña: pertenecen a todos los ciudadanos. Disparar con esa pólvora en estas circunstancias no es solo una cuestión de gasto; es, sobre todo, una cuestión de juego limpio democrático.