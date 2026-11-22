Hace unos meses, en la capital del Reino saltaron las alarmas. Una de las mayores artistas del momento de nuestro país, o su agencia, o su oficina, o sabrá Dios quién, ponía encima de la mesa una serie de condiciones a los fotoperiodistas que iban a cubrir sus conciertos. No un contrato al uso a modo de advertencia de no intentar lucrarse con las imágenes de la cantante en cuestión, sino lo que hoy en día podríamos llamar ‘red flags’ de manual: que si revisión de imágenes, que si enviar portfolios para comprobar que hacían un buen trabajo y así darles o no la bendición de poder realizar su trabajo...

Esto pasaba en la capital, pero desde provincias no pudimos hacer más que arquear la ceja mientras pronunciábamos al unísono: “Otra más”.

Uno no lleva muchos años en esta bendita profesión, pero ya las ha visto de todos los colores. Y los contratos de artistas para tomar imágenes dan para libro. Muchas veces se aceptan porque la petición es hasta normal: que no revendamos las fotos; que si solo retratar las canciones 2, 3, 4 y 7, la 5 y la 6 todo el mundo sabe que son las malas del repertorio y eso, quieran que no, se nota a la legua a la hora de fotografiar un concierto; que si no usar las imágenes para ilustrar otras noticias ajenas al concierto... Vale, aceptemos pulpo como animal de compañía.

Pero el listón se va elevando cada vez más. Hay quien directamente ve un auténtico ataque en que un ávido fotoperiodista de provincias le intente arrebatar el alma con la Nikon de turno y un objetivo que ha visto más baches que buenas noticias. Como si hubiesen leído demasiado a sir Terry Pratchett y pensasen de verdad que en el interior de esos temibles aparatos viviese un pequeño demonio encargado de captar lo peor que hay en ellos. Aunque haya quien no se lo crea, este tipo de personas existen y deciden que, pese a actuar en espacios municipales, algunos incluso al aire libre, son quien para decidir que un profesional con décadas a sus espaldas no va a ser capaz de realizar su trabajo de la manera propicia y deciden vetar su entrada. Porque todo el mundo sabe que los fotógrafos de provincias odian a las estrellas del rock. Un saludo desde aquí al amigo Bryan Adams.

Pero si eso ya suena mal, hay algo todavía peor. Pedir a un fotógrafo que envíe sus imágenes por adelantado para dar el visto bueno a su publicación. Decirle a un fotógrafo que quizá lleva 20, 30 o incluso 40 años haciendo la crónica visual de una ciudad como A Coruña que ‘no, que tu trabajo lo tengo que supervisar yo, que tú no sabes’ suena a haber perdido el poco juicio que quizá nos queda.

Es poner el foco en el periodista, bien el tomador de instantes visuales, bien el plumilla de turno, como si tuviésemos entre ceja y ceja dejar mal a la gente.

En realidad nos han pillado, cada vez que tenemos ante nosotros una oportunidad de un nuevo concierto, tenemos oscuras reuniones entre nosotros en las que decidimos que vamos a publicar la crónica de la cita con la peor de las imágenes posibles. Sí, vamos a usar ese momento en el que parece que la estrella de turno parece estar rascándose el sobaco para ilustrar que ha encandilado con su voz a tropecientas mil personas. Porque sí, en realidad los habitantes de este el mundo periodístico te somos así, volcamos nuestra frustración diaria escogiendo la peor de las fotografías posibles.

Pero ojo, que este veto visual también puede ser una verdadera oportunidad de cambiar el mundo cultural para bien.

Y aprovechando que dentro de bastante poco comenzaremos con las promesas electorales de los comicios municipales, lanzo desde esta humilde tribuna una propuesta a Inés Rey, Miguel Lorenzo, Avia Veira o quien se atreva a lanzarse a por el bastón de mando de María Pita: aceptemos este veto y hagámoslo real de verdad, convirtamos el Coliseum en nuestro propio Berghain.

Y antes de que nadie se ría, dejen que me explique. Si en un mundo en el que antes del primer acorde de un concierto ya hay 5.000 móviles levantados para publicar la enésima ‘historia’ en Instagram, quizá vetar a un fotoperiodista suena absurdo. Pero puede ser una oportunidad de elevar el veto a todo bicho grabador y devolver la atención a lo verdaderamente importante: la música.

Si en pleno 2026 apenas tenemos imágenes del interior de una de las más famosas discotecas de Europa, podemos hacer lo propio con nuestro humilde multiusos y devolver el interés a la música. Y solo hace falta una inversión mínima para comprar unas miles de pegatinas con las que tapar en los accesos las dichosas y tan temidas cámaras de los móviles. Salvo que el problema sean solo las profesionales, claro. Aprovechemos las oportunidades culturales que nos brindan los vetos absurdos.