No soy creyente, cosas de la edad. Cuando era niña quería ser monja de clausura. Mis compañeras de clase en el cole de monjas eran más aventureras, soñaban con ir a las misiones a salvar a los “paganitos” que se decía entonces y secretamente enamorarse de algún médico apuesto que llegaba al campamento conduciendo un Land Rover lleno de barro y tierra seca y vestido como Indiana Jones. A mí me parecía más místico el silencio, el recogimiento y las voces monásticas susurrantes de un convento renacentista. Pero los caminos de Dios son inescrutables y aquí estoy, con la pierna enyesada en alto, escribiendo esta columna muy lejos de cualquier convento renacentista o de cualquier misión en la misteriosa África.

Escribo esto al ver las delirantes campañas electorales que aparecen de vez en cuando por televisión o redes sociales dada la cercanía de las elecciones generales. Ya no hay políticos serios con traje subidos en un estrado, dedicándose a prometer o prometiendo lo imposible: ahora tenemos algo parecido a las misas con gran aparato de baile, grito y ensalzamiento o incluso diría que rituales de vudú-vudú, con grandes plataformas llenas de políticos contoneándose como si estuvieran a las tres de la madrugada en el Pelícano, llenos de fervor, alegría y gritos a favor del amado líder. Ojo, ya no a favor del partido, el partido es un simple conductor de la fe a la persona, como en los viejos tiempos de entreguerras. Las campañas electorales convertidas en misas rituales, reconozco que no lo vi venir. Música a todo trapo, ya no el himno del partido (insisto) sino canciones de famosas de Operación Triunfo, ES UNA SUPERESTRELLAAA mientras el público ondea banderas de todo tipo y condición con aspecto transido. No me extrañaría que apareciese el niño en silla de ruedas, que, tras unas caricias y gritos de éxtasis de la masa enfervorizada se levantase y procediese a caminar como cervatillo tembloroso ante los gritos de “milagro”. Al final el sol se moverá como en el milagro de Fátima y también bailará y dos o tres alcaldes y ministros acabarán musitando profecías misteriosas que solo el Amado Líder Supremo conocerá y guardará en una caja de obsidiana con celo digno de algún villano de Robert Langdon.

Miro todo con estupor, es la edad, amigo lector de columnas. También veo a un político enfervorizado diciendo que el fascismo está a las puertas del pueblo. Solo le falta cantar el BelaChaubelachauchauchau y resucitar a las 13 Rosas zombis en un resurgimiento del pasado la mar de chusco. Campañas de los años 30 en el siglo XXI, para lo que hemos quedado. Agitadores que dan mítines en explanadas, señoras de pelo rosa que hacen batucadas, ministros que salen del armario, gitanos detenidos por cantar, candidatos que pasean por los pueblos con gorra y chalequito de Barbour como si estuvieran en la campiña inglesa, duelos al sol en televisión con todos ganadores, más bailoteos y contorsiones a lo Nueva Orleans, urnas para unos y para otros, urnas para nietos y biznietos, el gran espectáculo del mundo democrático convertido en un circo de tres pistas. Yo me iría al convento solo para huir de semejante espectáculo, pero me temo que con la pierna enyesada va a ser complicado escapar.