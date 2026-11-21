En octubre cumplió 42 años La bola de cristal, un programa infantil capaz de cautivar también a los adultos por su originalidad, inteligencia, frescura y decidida apuesta por una televisión pública abierta a la sociedad a la que servía. En ese ánimo, Lolo Rico y su equipo pusieron en marcha un formato inteligente y crítico, de los que invitan a pensar y, como tal, con capacidad de transformarlo y jugar con él mostrándolo en la justeza de su medida. España acababa de salir de una dictadura y encaraba los primeros pasos de una transición hacia la democracia y para esa tarea se imponía hacernos partícipes de esos nuevos aires.

En aquellos días, ciudadanía y gobierno apostaban por una sociedad moderna, capaz de liberarse del atávico desatino que nos augurara el dictador. Para ello, se imponía producir cambios sociales capaces de rescatarnos de ese marasmo y ponernos a caminar de la mano de esos valores que hacen dignas a las sociedades democráticas. Eran tiempos de sana ingenuidad y alegre esperanza, en los que los políticos entendían que una sociedad responsable, libre y crítica propiciaría los cambios que necesitábamos y que ellos, por sí solos, no podrían ofrecer.

Aquel palantir de luz tardó poco en caer. La directora de televisión, Miró, vio en ella motivos de escándalo por sus críticas a González y acabó con el programa. Desde esa fecha todo ha sido declive, mediocridad y control político. Hoy esa bola centellea sobre el Pirulí, como la de Saruman: ponzoñosa y servil.