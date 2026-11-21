Dos personajes con un objetivo común: presentar a una derecha que dicen da miedo sembrando esta sensación entre el electorado. No les salió bien. Ni Abascal con Broncano ni mucho menos Feijoo con Sánchez se presentaron como personas a temer. No tienen cuernos ni tridente, no son los diablos deshumanizados que la izquierda pretende mostrar.

Broncano llevó al líder de Vox a su programa, pagado por todos los españoles, para destrozarlo ante su parroquia, pero salió destrozado el propio ¿cómico? Estaba el presentador tan nervioso que su tartamudeo le delató desde el minuto uno. A medida que avanzaba la entrevista el nerviosismo del conductor del programa fue creciendo mientras Abascal se mostraba cada vez más relajado, llegando incluso a hacer más gracejos que el propio ¿humorista? Como la cosa se le iba de las manos y los izquierdistas ya mostraban su disgusto en las redes, decidió ser descortés en la despedida y, sin necesidad alguna, le espetó al derechista como punto final, que no le deseaba suerte a lo que Abascal, con rapidez y sin perderle la mirada le contestó: Pues yo a usted sí se la deseo porque la va a necesitar. Un broche de oro que provocó las carcajadas en todos los hogares desde los que se seguía la entrevista. Broncano había sido derrotado en su propia casa y toda la izquierda, sin excepción, cargaron contra el presentador desde el minuto uno en el que finalizó en encuentro televisivo.

Broncano había fracasado en su intento y Abascal salió reforzado. Ya pasados unos días, estaba convocado un cara a cara entre Sánchez y Feijoo que estaba generando una gran expectación. Los líderes socialistas dijeron que sería un debate decisivo y que Sánchez saldría victorioso ante un Feijoo al que presentaban como un peligroso aliado de la ultra derecha, un fascista despiadado que ponía la alfombra roja al ejército hitleriano en el Palacio de la Moncloa.

Pero llegó el día del debate, el seguimiento fue masivo a través de todas las cadenas de televisión y las emisoras de radio además de los canales de cientos de youtuberos que, mayoritariamente, esperaban ver a Feijoo salir por la enfermería y a Sánchez por la puerta grande, pero, como en el caso de Broncano, erraron en sus pronósticos. Feijoo barrió a Sánchez desde el minuto uno. La apertura de la intervención del popular fue magistral, sacando a relucir las declaraciones del socio de Sánchez, sr. Puigdemont, quien llamó amoral al presidente y presumió de haber humillado a España gracias a la desmedida ambición que, según el propio Puigdemont, mostraba un Sánchez dispuesto a ceder en todo lo que el separatista le pedía con tal de contar con sus votos para la investidura. Sánchez no contestó, dando por buenas las declaraciones del prófugo amnistiado y quedando noqueado desde el inicio del combate dialéctico. Tuvo Sánchez la mala idea, una más, de atacar a los fondos buitre como culpables del problema de la vivienda y de nuevo Feijoo lo trituró: ¡como puede usted hablar así de los fondos buitre si usted mismo les vendió un edificio del estado para construir viviendas de lujo! Sánchez ya no pudo remontar y el resto del debate se mostró ausente, apocado, sin fuerza como reconociendo la victoria del candidato Feijoo hasta el punto de llegar a reconocer su derrota pidiendo al popular que no derogara la ley de la vivienda cuando tomara posesión del cargo de presidente. Sánchez fue un “caniche” dócil y no el perro que el mismo confesó ser.

En el debate no tenía las mismas ventajas que en el parlamento, no tenía más tiempo ni tampoco la ayuda de Armengol que, desde la presidencia de la cámara se mostraba siempre dispuesta a facilitar las intervenciones el presidente que le regaló el cargo.

Abascal y Feijoo salieron más fuertes tras los dos encuentros, ninguno dio miedo a nadie. Eran tipos normales que pretenden un cambio de rumbo de la política sectaria y errática que los españoles llevamos soportando más de ocho años, pero ojo, la carrera no terminó el pasado jueves, quedan días de campaña y un Sánchez herido puede ser muy peligroso. Feijoo ya ganó el debate del año 23 pero Sánchez pudo construir un Frankenstein con la consecuencia que todos conocemos y con Bildu-eta, elevados a hombres de estado por el propio Sánchez.