La actual Campaña Electoral tiene unos pilares centrales de desarrollo: el Programa y la presencia de los candidatos en las redes sociales de manera directa o a través de los influencers. El primero es un clásico desde que los españoles ejercemos el derecho al voto, y el segundo la consecuencia de los tiempos que nos ha tocado vivir en los que las masas de seguidores se aglutinan por millones en torno a una voz que les transmite informaciones y, en muchas ocasiones, consignas de actuación.

El programa electoral es la bandera de enganche con la que los partidos políticos, coaliciones y grupos electorales presentan su auténtico ADN recogido en una serie de actuaciones con las que intentan convencer al elector para que les otorgue su voto. El programa es la herramienta de trabajo, el esqueleto administrativo sobre el que se debe construir la acción de gobierno con la que los administradores gobernantes deben trabajar para otorgar al ciudadano los mejores logros sociales, teniendo como sustento y soporte los Presupuestos Generales que son el indicador que marca la gobernabilidad.

El programa es la hoja de ruta oficial de un partido político. Se trata de un documento al que se le puede considerar como una especie de contrato social con el que se busca movilizar el voto. No es de obligado cumplimiento desde la óptica jurídica pero sí para fiscalizar el trabajo que realiza el que es depositario de nuestro voto. Es una declaración pública de lo que la formación quiere hacer si llega al Gobierno para, de este modo, consolidar la confianza de sus electores.

En la presente campaña se ha incorporado con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el papel divulgador y catalizador que tienen los influencers –influyentes, en nuestro idioma– sobre millones de seguidores. Esta nueva figura en el campo de la comunicación entra en la campaña y bate todos los récords de audiencia Su trabajo se ha incorporado con total fuerza como una herramienta política más en los procesos electorales, demostrando su importancia si tenemos en cuenta las decisiones de los candidatos de aparecer en estos espacios divulgativos. Su papel ha transformado las campañas electorales y son una especie de puente entre los ciudadanos y los políticos. Las nuevas técnicas de comunicación son más directas y buscan el voto de los jóvenes. En la presente campaña lo estamos comprobando. Los millones de seguidores se dan cita para seguir al influencer que habla desde la cercanía para de este modo dotar de credibilidad los mensajes que emite.

Del programa electoral se habla poco. En los mítines se entregan documentos impresos, muy bien elaborados, para que los tenga el votante. En sus páginas se insertan muchas promesas electorales que van a ser muy difíciles de cumplir cuando se tenga la potestad de gobernar.

Asistimos a una serie de cambios que buscan mover el voto de los jóvenes y entre ellos, sobre todo, a los que han alcanzado la mayoría de edad y votan por primera vez.