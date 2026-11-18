Trabajando como periodista he asistido a muchos mítines políticos. La verdad es que me sé bien el guion. Pueden cambiar los nombres, las siglas, los escenarios y las banderas, pero la función siempre es parecida: un líder promete, advierte, desacredita al adversario y recibe una ovación. A veces, incluso antes de terminar la frase.

Siempre me he preguntado para qué sirven estas reuniones en las que los políticos se dirigen a quienes ya saben a quién van a votar. Y, sin embargo, los partidos siguen organizándolas con entusiasmo, movilizando autobuses, militantes y cargos públicos para llenar pabellones. Supongo que algunos van por convicción, otros por compromiso y unos cuantos porque conviene que se les vea.

Entiendo que les viene bien. Sirven para movilizar simpatizantes, exhibir fuerza, cohesionar al partido y conseguir titulares. Producen, además, esas imágenes de multitudes entregadas que sugieren que la victoria electoral está a la vuelta de la esquina. Son, en definitiva, una estupenda herramienta de propaganda.

Los estudios, además, dicen que las campañas de movilización funcionan. La politóloga Henar Criado analizó las estrategias del PSOE y del PP en las elecciones de 1996, aquellas en las que José María Aznar acabó con casi catorce años de gobiernos de Felipe González. Los sondeos auguraban una victoria holgada del PP, que acabó ganando por apenas 300.000 votos. Los socialistas habían conseguido movilizar a su electorado, a personas que ya tenían claras sus preferencias políticas.

Para ganar votos, no siempre hace falta convencer a los indecisos. A veces es suficiente con entusiasmar a los que ya estaban convencidos de antemano.

Y, aunque todo esto es legítimo, yo, como ciudadana de a pie, me pregunto si no debería servir una campaña electoral para algo más.

Echo de menos encuentros abiertos en los que los candidatos expliquen sus programas sin limitarse a repetir tres consignas. Reuniones a las que le apetezca asistir a cualquier ciudadano, con tiempo para formular preguntas y, sobre todo, para repreguntar, que es cuando suelen empezar las respuestas interesantes.

No es una idea descabellada. En Francia, un estudio sobre la campaña presidencial de 2012 analizó las conversaciones puerta a puerta de miles de voluntarios socialistas. Las visitas aumentaron el porcentaje de voto a François Hollande, aunque no incrementaron la participación. Es decir, no consiguieron que votase más gente, sino que algunos votaran de otra manera. Parece que hablar con los electores también sirve para algo.

En 2009, EuroPolis reunió en Bruselas a ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea. Les entregaron documentación sobre inmigración y cambio climático, con distintas propuestas, sus ventajas e inconvenientes y los argumentos de sus defensores y detractores. Después los sentaron a debatir durante tres días y les permitieron preguntar a expertos y políticos. Al terminar, algunos habían cambiado sus preferencias electorales, especialmente hacia los partidos ecologistas. Habían escuchado argumentos diferentes, discutido sus consecuencias y reconsiderado su voto. Nada que ver con una ovación a tiempo para mostrar músculo en el telediario.

Así que aquí sigo, una campaña más, preguntándome por qué no organizar, junto a los mítines, encuentros temáticos sobre vivienda, sanidad, educación o pensiones. Por qué no reunir a candidatos de distintos partidos ante ciudadanos elegidos por sorteo, por ejemplo, con un moderador independiente y preguntas que nadie conozca de antemano. Por qué no publicar comparativas comprensibles de los programas y permitir que sus autores expliquen las diferencias. O, puestos a innovar, por qué no dedicar al menos una parte de la campaña a escuchar en lugar de hablar.

No propongo eliminar los mítines. Lo que no entiendo es que hayamos aceptado con tanta naturalidad que los políticos puedan pasarse una campaña entera hablando de nosotros sin apenas hablar con nosotros.

Quizá este tipo de encuentros no llenarían estadios ni darían lugar a escenas tan telegénicas. Incluso podría ocurrir que un candidato saliera de ellos con menos votos de los que tenía al entrar. Pero los ciudadanos saldríamos sabiendo algo más.

Diecisiete campañas generales después, los políticos siguen teniendo todas las respuestas. Creo que ya va siendo hora de que nos dejen hacer las preguntas.