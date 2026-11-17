Emoción, razón e papeleta
Diante dunha campaña electoral, como a das eleccións xerais en curso, cada papeleta semella o punto de chegada dun camiño que non percorremos só coa razón. O medo, a esperanza, a indignación e o orgullo de pertenza debuxan tamén a nosa cartografía política. Votamos máis como consumidores que recoñecen marcas ca analistas que miran os dun produto. Esa comparación non pretende desprezar á persoa electora, senón comprender como escollemos cando as promesas se acumulan e o futuro permanece aberto, entre certezas fráxiles e expectativas compartidas.
Durante moito tempo idealizouse á cidadanía que estudaba programas, comparaba propostas e avaliaba datos antes de escoller a opción máis conveniente. Porén, a decisión real transita por un territorio máis complexo. Nun mundo saturado de información, poucos dispoñen do tempo ou dos recursos necesarios para analizar decenas de páxinas de compromisos. Recorremos daquela a sinais máis próximos: a confianza que inspira a persoa que encabeza unha candidatura, a súa credibilidade, a experiencia acumulada ou a identificación cun proxecto. Non desaparece o xuízo; apóiase en referencias que permiten orientarse sen coñecer todos os detalles do mapa.
As emocións non son, pois, unha anomalía democrática, senón parte da condición humana. O medo pode conducir cara a promesas de seguridade; a esperanza, cara a horizontes de cambio; a indignación, cara ao castigo de gobernos ou elites percibidos como distantes. En Galiza, estes impulsos entrelázanse cunha memoria colectiva e cun vínculo co país que non son simples adornos. Os debates sobre vivenda, emprego, servizos públicos e infraestruturas conviven coa pertenza a unha comunidade histórica, onde as políticas teñen consecuencias e os símbolos, significado.
As redes sociais engaden velocidade a este percorrido. Favorecen mensaxes simples, directas e con emocións intensas: un dato precisa contexto, unha reacción inmediata pode circular sen el. Unha explicación demanda atención; o medo, o entusiasmo ou a indignación atopan vías rápidas de difusión. A competición política desprázase así cara ás percepcións e aos estados de ánimo compartidos, condicionando a maneira de interpretar as propostas e de ver os problemas comúns.
Mais sería un erro reducir o voto ao sentimento. Moitos electores valoran resultados económicos, comparan xestións, observan o cumprimento das promesas e revisan a súa posición cando cambian as circunstancias. O problema non é a ausencia de racionalidade, senón imaxinar que actúa soa. A emoción pode sinalar unha dirección inicial e a razón ordenar argumentos, contrastar impresións ou xustificar despois unha elección. Cabeza e corazón participan dunha mesma decisión.
Quizais por iso non gaña necesariamente quen presenta os mellores argumentos políticos, senón quen consegue incorporalos a un relato que conecta coa cidadanía. Detrás de cada papeleta hai cálculos, experiencias, conviccións e sentimentos, combinados en proporcións distintas. A democracia habita esa cartografía humana, na que ningún camiño se explica cunha única coordenada. Comprender o seu trazado non obriga a renunciar á razón nin a desconfiar de toda emoción: convida a recoñecer como ambas orientan os nosos pasos e que horizontes colectivos abrimos cando chegamos á urna. Votar é elixir horizontes coa razón guiada pola emoción.