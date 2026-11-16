Una campaña a cara de perro

El cuarto día de campaña me lleva a recordar a Fernando Quesada, el humorista que ejerció con maestría el oficio de “hacer reír y hacer pensar” a los gallegos durante décadas. Sus viñetas eran excelentes editoriales sobre los asuntos importantes de la actualidad cuando las cosas venían bien o mal dadas en la política, en la economía o en la vida social de Galicia.

Sirva esta introducción para recuperar una viñeta en la que dibujó a un paisano gallego llamando a las puertas del cielo. San Pedro salió a recibirlo y le preguntó: “¿Qué prefires, o inferno ou dous meses máis de campaña electoral?”. Nuestro compatriota, harto del ruido y de las mentiras políticas, contestó sin dudar: “¡O inferno!”. Sabia decisión.

Lamento no poder precisar la fecha de aquella viñeta. Sí recuerdo que fue publicada en un tiempo electoral y presiento que, si Quesada viviera hoy, sería más contundente porque los tres primeros días de campaña ya permiten calificarla de agria, dura, ruidosa, crispada y desagradable.

Calificativos aparte, esta contienda presenta singularidades que merecen atención. La primera es que se confrontan dos bloques políticos. El progresista, cuyo líder se dedica a atemorizar a la gente y vuelve a agitar con insistencia el miedo a “la motosierra” de la derecha que traerá consigo todos los males, impondrá recortes hasta acabar con el estado de bienestar y con los derechos conquistados. Analistas acreditados –y la gente que piensa– dicen que el miedo a la derecha ni moviliza, ni genera preocupación entre los ciudadanos porque allí donde gobierna mantiene derechos y el estado de bienestar en un nivel razonable.

El bloque conservador, cuyo número uno habla de gestión, se presenta como alternativa y centra su discurso en la necesidad del cambio por la inacción del Gobierno, por la corrupción que le rodea y por higiene democrática para acabar con formas iliberales y autocráticos y recuperar el Estado de derecho.

En ambos bloques hay mucho ruido y promesas difusas. Los candidatos y teloneros han optado por una carrera de descalificaciones, reproches y ataques personales. Están cómodos en la crispación y han renunciado a debatir sobre ideas y propuestas para afrontar los problemas del país. Unos y otros piensan que desacreditando al contrario cautivan al ciudadano.

Queda mucha campaña. Pero si los días transcurridos marcan tendencia, presiento que la polarización irá en aumento y de aquí al día 29 aparecerán dosieres y denuncias, se tenderán trampas y acusaciones para embarrar el terreno. Tengo la sensación de que lo peor está por llegar.

Es probable que el gallego que dibujó Quesada en la puerta del cielo, ante el dilema que le ofreció San Pedro volvería a elegir el infierno. No por su querencia al averno, sino porque campañas como esta ponen a prueba hasta la paciencia del ciudadano más resistente.