La gran mentira

Españoles: nos están mintiendo. Estoy harto de decirles que en comunicación la derecha suspende y la izquierda, con sus tentáculos mediáticos, lo hace muy bien. Se trata de realizar una campaña de manipulación masiva, una estrategia psicológica que consiste en convencer a los votantes de que el PSOE está que se sale y que poco menos que roza la mayoría absoluta el próximo día 29 de noviembre. Es una gran mentira pero que empieza a tener sus efectos entre el electorado de centro derecha víctima y objetivo de esta estrategia.

Es fácil encontrarte con votantes no socialistas que han asimilado los mensajes de intoxicación producidos desde la izquierda y han instalado en los cerebros de los votantes la duda de si es posible la alternancia o estamos condenados a otros cuatro años de gobierno “sanchista”.

Sánchez hace mítines donde se presenta como ganador y la estética de sus actos es festiva, utiliza a su esbirro Tezanos para publicar encuestas manipuladas que refuerzan el mensaje de un PSOE victorioso, utiliza a los sindicatos serviles para movilizar la calle y aparentar una mayoría social dispuesta a darle larga vida al ”sanchismo”, todo forma parte de un enorme trampantojo que instala la ceremonia de la confusión entre el electorado buscando hacer vulnerable a la alternativa y presentando fortalezas del gobierno inventadas y prefabricadas, mientras la derecha es incapaz de desarrollar campañas que desmonten este montaje. Una pena. Pero la estrategia socialista hace aguas por todos los lados.

En primer lugar, se les escapa en sus actos la idea de “la remontada”, pero qué remontada si mantienen que van a ganar, la remontada podrá hacerla aquel que sabe que va perdiendo y pretende neutralizar la ventaja que le saca su adversario. También se apresuran los socialistas a sacar decretos exprés que hipotecarán al próximo gobierno, comprometiendo millones de euros a cargo de las cuentas del próximo ejecutivo cuando el propio gobierno saliente ha sido incapaz de sacar unos presupuestos en toda la legislatura, sus prisas por tomar estas decisiones revelan la realidad, están de salida y lo saben. Sin apoyos destacados, Sánchez saca al ruedo a su imputada mujer y solo quiere hablar del amor en esta campaña. No puede acompañarse de Zapatero por un problemilla de este con unas joyas robadas. No puede exponer a Felipe González porque este no quiere ni ver a quien está destrozando al partido que el creó y que ha roto todo vínculo con la socialdemocracia desde la que contribuyó a la transición democrática. No puede llevar a Puente a los mítines porque 116 muertos después no es comercial, tampoco puede subir al escenario a Ábalos ni a Cerdán por razones ya conocidas por ustedes.

Sánchez está solo y solo le queda la baza del amor a su mujer, que será muy importante para él, pero que a los ciudadanos nos trae sin cuidado. Su soledad es el precio de su indignidad, de sus acuerdos con Bildu-ETA, de su amnistía a los golpistas catalanes, de sus gobiernos con Podemos, de sus mentiras y de sus contradicciones que ahora, en un ejercicio de funambulismo, pretende convertir en éxitos que nadie entiende.

Este Sánchez que ha resucitado la Guerra Civil española, enfrentando a los españoles, habla de oídas, el muro que él mismo anunció para separarnos está surtiendo un efecto no deseado por Sánchez: los españoles no queremos muros, ni divisiones ni enfrentamientos ni viejos odios y rencores que habían sido superados con la transición española. Algunos socialistas le llaman a esta estrategia la “operación Queipo de Llano”. Este hombre fue un general que en la Guerra Civil utilizó los micrófonos de Unión Radio Sevilla como una potente arma de guerra psicológica y de propaganda en plena Guerra Civil, cuando las tropas nacionales no avanzaban, él desde la radio lanzaba mensajes que nada tenían que ver con la realidad, pero que consiguieron influir notablemente en el pueblo y el ejército convenciéndolos del éxito en una guerra que, mientras él hablaba, no reflejaba la verdad de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla.

Señoras y señores, no caigamos en la trampa que el “sanchismo” está cocinando para nosotros, y dirigentes de la derecha, espabilen, su falta de reacción ante la estrategia socialista esta consiguiendo sembrar dudas entre su electorado.