José Luis Barreiro Barreiro, la bondad del pensamiento

Hay personas cuya verdadera grandeza no reside únicamente en lo que saben, sino en la manera en que comparten sus conocimientos, en su capacidad para escuchar y en la huella humana que dejan a su paso. José Luis Barreiro Barreiro pertenecía a esa estirpe de hombres para quienes el pensamiento, la cultura y la bondad constituían una misma forma de entender la existencia.

Nacido el 6 de junio de 1939 en Dúas Igrexas, en el municipio pontevedrés de Forcarei, José Luis Barreiro Barreiro mantuvo siempre una profunda vinculación con sus raíces, con Terra de Montes y con aquel universo rural gallego en el que aprendió a reconocer los valores esenciales de la convivencia, la memoria y la identidad. La Torre de Barciela formaba parte de esa geografía sentimental que nunca dejó de acompañarlo.

Filósofo, profesor universitario, catedrático y decano en Santiago de Compostela, desarrolló una trayectoria intelectual y académica marcada por el rigor, la reflexión y el compromiso con la transmisión del conocimiento. Su magisterio trascendió las aulas porque entendía la filosofía no como un ejercicio distante de erudición, sino como una herramienta para comprender mejor al ser humano y su relación con el mundo.

Su pensamiento estuvo profundamente relacionado con Galicia, con su cultura y con la necesidad de preservar la memoria colectiva. En sus trabajos y reflexiones sobre Terra de Montes supo reconocer el valor de las tradiciones, de las pequeñas historias y de aquellas personas que, sin ocupar grandes espacios en los libros, construyen silenciosamente la identidad de un pueblo.

Esa sensibilidad explica también su cercanía a iniciativas culturales y editoriales como mi obra no publicada As pequenas cousas, una propuesta que encontró en él comprensión, estímulo y apoyo. Porque José Luis Barreiro sabía que las cosas aparentemente pequeñas contienen muchas veces las verdades más profundas de la existencia.

Su relación con el pintor José María Barrero, primo hermano suyo, y con el mundo de la creación artística respondía a una concepción amplia y humanista de la cultura, en la que filosofía, literatura, pintura y memoria dialogaban sin fronteras artificiales.

La desaparición de José Luis Barreiro Barreiro supone una pérdida para la universidad, para la cultura gallega y, muy especialmente, para Terra de Montes. Su figura merece un reconocimiento institucional que contribuya a conservar y difundir su legado intelectual y humano. Sería una hermosa manera de devolverle, desde la tierra que tanto quiso, una parte de cuanto él entregó a Galicia.

Hoy, cuando recordamos su trayectoria, permanece por encima de títulos, responsabilidades y reconocimientos la dimensión humana de un hombre que hizo del conocimiento una forma de servicio y de la bondad una expresión de inteligencia.

Quiero trasladar mi saludo más afectuoso y mi más sentido pésame a todos sus familiares y amigos, muy especialmente a su hija Lucía, acompañándolos en el dolor de esta despedida y en el orgullo de haber compartido la vida con una persona tan valiosa.

Que la tierra de sus raíces le sea leve y que su pensamiento, su ejemplo y su bondad permanezcan entre nosotros.