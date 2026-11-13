«Esquiroles»

Los sindicatos mayoritarios y minoritarios son, no deberían olvidarlo, la casa grande de los derechos laborales y sociales, y en esa condición habitan sus sedes en condición de legítimos propietarios, para que nadie los pueda inquietar o desalojar de esa esencial misión. Derecho ganado a fuerza de tesón, arrojo y dignidad. Se le exige a cambio, imparcialidad en el cuidado de esos derechos que no admiten intromisión, ni dejación.

Esa es la esencia del sindicalismo y esa debe ser la estrella que guíe sus rumbos para que esos derechos que defienden no sufran menoscabo o sean sometidos a mercadeo político.

Así debe ser y así se ha de cumplir, sin un ápice de idealismo, con el estricto cumplimiento del mandato que los dota de sentido y les confiere el estatus social e institucional del que disfrutan.

Desde hace décadas los sindicatos siguen ocupando sus sedes como siempre han hecho y, de hecho, pudiera parecer que siguen siendo sus propietarios y sus casas las de todos, porque a todos compete la defensa y exigencia de los valores que estas instituciones representan. Sin embargo, algo ha cambiado en estos tiempos, algo grave que los ha convertido en sumisos arrendatarios y, en esa razón, dependientes de los grandes propietarios: la clase política, que ha plantado salario, contrato y puerta blindada en el mismo corazón de su esencia, para que estos salgan y entren, ocupen o desocupen las calles según su mandato y conveniencia.