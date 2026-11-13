Del ruido al acuerdo: por una política de pruebas, explicaciones y pactos

Hace tiempo que evito escribir sobre la situación política de nuestro país. No es por desinterés ni por falta de motivos para la preocupación, sino por una resistencia consciente a alimentar una crispación que amenaza con fracturar España en dos mitades irreconciliables; un escenario donde cada cual escucha únicamente el eco de sus propias certezas y donde el adversario político ha dejado de ser alguien con quien discrepar para convertirse en un enemigo al que batir.

Sin embargo, hay momentos en los que el silencio deja de ser prudencia para volverse incómodo.

Asistimos a un espectáculo preocupante en el que las acusaciones sin sustento, las insinuaciones y los juicios paralelos en medios y redes sociales circulan a una velocidad vertiginosa. Se señalan nombres y se lanzan imputaciones de enorme gravedad, pero cuesta comprender dónde están las denuncias formales cuando se afirma poseer pruebas de un delito. En una democracia madura, quien tiene evidencias acude a los tribunales, no únicamente a los platós o a los titulares. Y quien carece de ellas tiene el deber moral de la prudencia antes de destruir reputaciones y envenenar aún más la convivencia.

Del mismo modo, resulta inaceptable el silencio táctico de quienes ocupan responsabilidades públicas y evitan dar explicaciones claras cuando la ciudadanía las exige. Esto no va de defender unas siglas frente a otras; se trata de proteger la dignidad de nuestras instituciones, la verdad y el Estado de derecho. Una democracia no puede sostenerse sobre la sospecha permanente ni sobre la doble vara de medir que indigna ante el error ajeno pero indulta el propio.

El verdadero drama de esta estrategia de confrontación permanente —el agotador «y tú más»— es que nos paraliza como país. El respeto institucional, la transparencia y el rigor jurídico no son un fin en sí mismos: son la raíz y el tronco de un árbol del que dependen las ramas esenciales de nuestra convivencia. Sin un suelo común de lealtad constitucional y capacidad de pacto, resulta imposible abordar con seriedad los grandes acuerdos de Estado que los ciudadanos reclaman en la calle: garantizar la sostenibilidad de nuestras pensiones, devolver la calidad y la autoridad a nuestro sistema educativo, y blindar una sanidad pública que hoy sufre al límite de sus capacidades.

La moderación no es cobardía, ni el populismo es la solución. Ejercer la responsabilidad política exige valentía para sentarse a acordar lo fundamental, dejando a un lado el cálculo electoral inmediato para ofrecer respuestas reales a las preguntas de la gente.

Por eso reclamo menos ruido y más pruebas; menos trincheras y más explicaciones; menos tácticas de desgaste y más voluntad de pacto. Porque España no pertenece a ningún partido ni es patrimonio de quienes gobiernan o aspiran a hacerlo. Es de todos los ciudadanos, incluso de quienes pensamos diferente. No quiero un país de vencedores y vencidos, sino una democracia serena, de leyes, acuerdos y respeto.