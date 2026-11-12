Se levanta el telón: a la caza del voto perdido

El escenario está preparado. Los actores/candidatos afilan sus mejores armas dialécticas y planteamientos para usar durante 15 días. Y los espectadores, el público que acude a los mítines y reuniones partidistas, dispuestos a oír las grandezas que cada candidato le propone y que va a realizar durante su periodo de mandato. Es lo de siempre. En esta ocasión los que se suban al estrado-escenario irán mucho más cargados de promesas difíciles de cumplir y con las armas de la palabra y la descalificación preparadas como si de un combate se tratase, para contrarrestar y hacer frente a los que desde otras siglas y con otros planteamientos políticos, en muchos casos en las antípodas, pretenden mover el voto del indeciso. Todos inician la alocada carrera para tratar de modificar los sondeos que se han hecho públicos y demostrar que una vez más las encuestas no se corresponden con la realidad en el momento del recuento de los votos que otorgan los escaños en las dos Cámaras. Y esta carrera persecutoria del voto se inicia en un día 13 que para muchos no tiene grandes simpatías y que si por encima coincide en viernes está considerado como de mala suerte

Llevamos demasiado tiempo de precampaña como adelanto de lo que pueda suceder en los días en los que los partidos y las coaliciones a través de sus candidatos puedan pedir el voto de manera explícita. Un tiempo de presentación de iniciativas y de constantes enfrentamientos para movilizar al electorado e irlo preparando para los días sin horas en los que la búsqueda del voto será el centro de todas las propuestas. La Campaña Electoral es el período reglado en el que las candidaturas pueden pedir expresamente el sufragio. Se trata del conjunto de actividades en las que los candidatos, partidos políticos, coaliciones o agrupaciones buscan dar a conocer sus propuestas.

En las elecciones del día 29 de noviembre Galicia ocupa el primer lugar de los residentes en el extranjero que tienen derecho al voto. La cifra final los sitúa en 516.669 votantes. Al mismo tiempo la Comunidad Autónoma aporta 45.758 nuevos electores con lo que el censo sitúa en 2.734.381 que podrán ejercer su derecho en las 3.912 mesas dispuestas en los municipios gallegos. Un dato a tener en cuenta: habrá 57.881 nuevos jóvenes con derecho al voto y que son los que han adquirido la mayoría de edad.

Comienza la persecución a través de la palabra y con la presentación de los programas que pueden modificar la decisión del votante hacia otras ofertas que se presentan. El voto perdido es muy difícil de cuantificar. Del que sí se tienen datos bastante fiables es de los que se consideran indecisos, que en Galicia pueden rondar el 17 por ciento del censo electoral.

Los mítines y los debates de los candidatos en los medios de comunicación, así como las aportaciones y presencias en las redes sociales, forman el engranaje general de la Campaña Electoral. En ellos los candidatos deben presentar sus propuestas, sus ofertas, sus planteamientos que tienen que estar recogidos en el programa electoral. Programa que por regla general una vez que se llega al ejercicio del mandato para el que fueron elegidos no se suele cumplir y se convierte con demasiada frecuencia en papel mojado.

Me gustaría terminar mi artículo señalando que soy de los que considero que las Elecciones son el instrumento personal e intransferible mediante el cual los ciudadanos escogemos libremente a nuestros representantes. Es nuestro derecho democrático recogido en la Constitución Española y que supone la expresión fundamental del pluralismo político de una sociedad. Esta es la filosofía. Este es el derecho que tenemos. El trecho entre lo establecido y la realidad es un largo camino en el que no imperan las flores, sino los cardos…