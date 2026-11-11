Una huelga con destinatario equivocado

Son muchos los asuntos de actualidad que merecen comentario, pero un día como hoy toca escribir sobre la huelga general convocada por los sindicatos bajo el lema “Salarios, Vivienda y Precios”.

La huelga es una conquista histórica de los trabajadores y un instrumento legítimo para defender sus derechos y hoy no faltan motivos para reivindicar: los salarios no dan para vivir, la vivienda es inasequible para buena parte de los trabajadores y la escalada de los precios asfixia a las familias. Ahora bien, antes de llegar a este último recurso quizá una mesa de diálogo entre Gobierno, patronal y sindicatos permitiría llegar a soluciones sin ocasionar las pérdidas económicas que, al final, pagamos entre todos.

Afrontar esos problemas es responsabilidad del Gobierno. De ahí la singularidad de esta huelga que se plantea contra la oposición –lo dijo la ex vicepresidenta Montero–, que no es responsable de problemas que no puede gestionar.

No hay precedentes de una huelga general dirigida contra quienes no gobiernan. Reclamar soluciones a quien no tiene capacidad para adoptarlas y dejar al margen a quien sí dispone de los instrumentos para hacerlo es una inversión de la lógica sindical. Más llamativo todavía es que el Ejecutivo no solo no cuestione la huelga, sino que la respalde abiertamente. Lo nunca visto es que el mismo presidente, la ministra de Trabajo y otros miembros del Gobierno animen a ir a la huelga que para ellos es un acto central que “calienta” el ambiente en vísperas de la campaña electoral.

Es difícil anticipar su seguimiento y sus consecuencias. Pero hay algo que sí puede preverse: el desgaste de las organizaciones sindicales que parecen haber confundido su función reivindicativa con la defensa de los intereses electorales del Gobierno. Llevan ocho años sin convocar una huelga general por unos problemas que, lejos de resolverse, se han agravado durante ese tiempo.

¿Qué ha cambiado para que los sindicatos, después de años de pasividad, descubran de repente la urgencia de movilizar a la sociedad? La coincidencia temporal con la convocatoria electoral del día 29 lleva a pensar que la razón, antes que laboral, es una operación de apoyo al Ejecutivo para que no pierdan las elecciones.

Muchos relacionan esta docilidad sindical con las subvenciones recibidas durante estos años, una sospecha que alimenta el descrédito de estas organizaciones cuya independencia debería estar fuera de toda duda.

Los sindicatos no están para hacer oposición a la oposición, ni para ejercer de escuderos del Gobierno. Están para defender a los trabajadores, gobierne quien gobierne. Cuando se olvida esa obligación, la huelga deja de ser un instrumento de reivindicación para convertirse en una herramienta de conveniencia política. Y quienes salen perdiendo son, una vez más, los trabajadores y la sociedad.